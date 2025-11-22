कल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, बुध की चाल बदलने से होगा भाग्योदय

संक्षेप: वैदिक ज्योतिष में बुध को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। बुध को बुद्धि, तर्कशक्ति, वाणी, संचार, शिक्षा, लेखन, व्यापार, सौदेबाजी, मित्रता, सामाजिक संबंधों, छोटी यात्राओं, सूचना-प्रेषण और नर्वस सिस्टम का कारक ग्रह माना जाता है। 23 नवंबर यानी कल बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे।

वैदिक ज्योतिष में बुध को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। बुध को बुद्धि, तर्कशक्ति, वाणी, संचार, शिक्षा, लेखन, व्यापार, सौदेबाजी, मित्रता, सामाजिक संबंधों, छोटी यात्राओं, सूचना-प्रेषण और नर्वस सिस्टम का कारक ग्रह माना जाता है। 23 नवंबर यानी कल बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध के तुला राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इन राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आइए जानते हैं, बुध के तुला राशि में प्रवेश से किन राशियों को होगा लाभ-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिथुन राशि : बुध के राशि परिवर्तन से आपकी बुद्धि, निर्णय शक्ति और अभिव्यक्ति पहले से कहीं अधिक निखरकर सामने आएगी। बातचीत में ऐसा प्रभाव बनेगा कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और मानेंगे भी। कामकाज में तेजी आएगी और जिन कामों में रुकावट थी, वे अब आसानी से आगे बढ़ने लगेंगे। नए अवसर मिलेंगे, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ कम्युनिकेशन, प्लानिंग या तेज सोच काम आती है। सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और नए संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

कन्या राशि- यह समय आपके कार्यक्षेत्र के लिए बेहद अनुकूल है। विश्लेषण क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप जटिल काम भी आसानी से समझ पाएंगे। काम सटीकता और दक्षता के साथ पूरे होंगे, और आपके काम की तारीफ भी होगी। व्यापार या नौकरी में फायदा मिलने की संभावना बढ़ेगी, खासकर उन जगहों पर जहाँ नंबर, कागज, प्लानिंग या मैनेजमेंट का काम हो। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने लगेगी और किसी पुराने मामले का हल भी मिल सकता है।

तुला राशि- बुध का गोचर आपकी वाणी को और अधिक प्रभावी और मधुर बना देगा। आपकी बातों में ऐसा संतुलन रहेगा कि लोग आपकी उपस्थिति को तुरंत नोटिस करेंगे। नए संपर्क बनेंगे और पुराने रिश्तों में भी सुधार आएगा। करियर में प्रगति के संकेत साफ़ दिखाई देंगे—चाहे वह नई जिम्मेदारी हो, बेहतर भूमिका या कोई नया अवसर। यह समय पब्लिक डीलिंग, बातचीत, प्रेजेंटेशन और सामाजिक मेलजोल के लिए बेहद शुभ है।

कुंभ राशि- यह समय सीखने, नए काम शुरू करने और समझदारी से फैसले लेने के लिए खास शुभ है। बुध आपकी सोच को दिशा देगा और आपकी आइडिया-जनरेट करने की क्षमता तेज हो जाएगी। करियर में नई ऊंचाई पाने का मौका मिल सकता है और कोई नया कौशल या योजना आगे चलकर बहुत लाभ दे सकती है। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। रिश्तों में भी आपकी बातों का प्रभाव गहराई लाएगा।