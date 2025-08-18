सूर्य के घर में बुध के प्रवेश से इन राशियों की चमकेगी किस्मत, धन-धान्य में होगी वृद्धि

Mercury Transit In Leo Budh Gochar Singh Rashi Mein : 30 अगस्त को बुध देव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि सूर्य की स्वराशि है। यानी बुध का गोचर सूर्य के घर में ही हो रहा है। सूर्य के घर में बुध के प्रवेश से कुछ राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी।

Mon, 18 Aug 2025 08:51 AM

Mercury Transit In Rashifal Budh Gochar Singh Rashi Mein: ज्योतिषशास्त्र में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध देव को राजकुमार कहा जाता है। बुध देव को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। 30 अगस्त को बुध देव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि सूर्य की स्वराशि है। यानी बुध का गोचर सूर्य के घर में ही हो रहा है। सूर्य के घर में बुध के प्रवेश से कुछ राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी। इन राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आइए जानते हैं, सूर्य के घर में बुध का प्रवेश किन राशियों के लिए रहेगा शुभ-

सिंह राशि बुध सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं।

बुध के गोचर से सिंह राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

माता से धन प्राप्ती के योग बन रहे हैं।

दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी।

किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।

आय में वृद्धि होगी।

पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।

परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा।

नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं।

कन्या राशि कन्या राशि वालों को बुध के राशि परिवर्तन से शुभ फल की प्राप्ति होगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य होंगे।

संतान सुख में वृद्धि होगी।

उच्च शिक्षा एवं शोध आदि कार्यों के लिए विदेश प्रवास की संभावना बन रही है।

नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं।

स्थान परिवर्तन भी संभव है।

मन में शांति व प्रसन्नता के भाव रहेंगे।

आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे।

माता व परिवार की किसी बुजुर्ग महिला से धन की प्राप्ती के योग बन रहे हैं।

नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा।

वृश्चिकराशि बुध का गोचर वृश्चिक राशि वालों को शुभ फल देगा।

धन-लाभ होगा।

परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा।

घर में धार्मिक कार्य होंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होगा।

शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे।

प्रेम, संतान अच्छा रहेगा।

भूमि खरीदने का योग बन रहा है।

नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं।

घर में धार्मिक कार्य हो सकते हैं।

किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं।

धनु राशि धनु राशि वालों के लिए बुध का गोचर शुभ रहने वाला है।

धनु राशि वालों का भाग्योदय हो सकता है।

मन में शांति व प्रसन्नता के भाव रहेंगे।

शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम रहेंगे।

शोध आदि कार्यों के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है।

नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा।

वस्त्रों आदि की ओर रूझान बढ़ेगा।

नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा।

तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे।

आय में वृद्धि होगी।

संचित धन भी बढ़ेगा।

मित्रों का सहयोग मिलेगा।