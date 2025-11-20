अगले 15 दिनों में बुध की बड़ी हलचल, वक्री बुध वापस तुला में, फिर मार्गी होकर वृश्चिक में, इन दो राशियों के लिए लाभ

संक्षेप: Rashifal Mercury Transit Budh Ka Gochar 2025: ग्रहों के राजकुमार वर्तमान समय में वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। आने वाले दिनों में बुध देव बड़ी हलचल करने वाले हैं। पहले तुला में जाएंगे, फिर मार्गी होंगे और फिर वृश्चिक में जाएंगे, जानें किन राशियों को लाभ

ग्रहण में राजकुमार की संज्ञा प्राप्त सौम्य ग्रह बुध का गोचर वृश्चिक राशि से तुला राशि में वक्री गति से मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि 23 नवंबर 2025 दिन रविवार को होगा । बुद्धि, विवेक, ज्ञान, लेखन शक्ति, मैनेजमेंट, बैंकिंग व्यवस्था आदि का कारक ग्रह बुध का तुला राशि में वक्री गति से गोचर 29 नवंबर दिन शनिवार को मार्गी गति से गोचर आरंभ करेगा जो 6 दिसंबर दिन शनिवार तक तुला राशि में मार्गी गोचर करते हुए वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र की राशि तुला राशि में गोचर करते हुए बुध अपना सकारात्मक प्रभाव स्थापित करेगा क्योंकि बुध शुक्र का मित्र ग्रह है परंतु तुला राशि में गोचर करते हुए बुध पर राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। अतः बुद्ध के प्रभाव में नकारात्मकता भी देखने को मिलेगी। आइए जानें कैसा रहेगा मेष से लेकर कन्या राशि तक का हाल-

वक्री बुध का तुला में प्रवेश का भारत पर क्या असर

स्वतंत्र भारत की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो बुध धन एवं पंचम भाव का कारक होकर छठे भाव में गोचर करेगा। जिससे आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाला कहा जाएगा। पड़ोसी राष्ट्रों जैसे चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान से विवाद हो बढ़ सकता है। राहु की दृष्टि भी बुध पर पड़ेगी। इस कारण से पर्यावरण की क्षति हो सकती है।

मेष : मन की वयग्रता में वृद्धि। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ सकता है। दैनिक आय एवं रोजगार को लेकर तनाव बढ़ सकता है। मुकदमा आदि को लेकर भी तनाव हो सकता है । भाई बहनों मित्रों के कारण खर्च बढ़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा। शुगर की समस्या अथवा स्किन एलर्जी के कारण तनाव बढ़ेगा। मानसिक चिंता में वृद्धि होगी।

वृष : दूरस्थ यात्रा पर खर्च बढ़ेगा। भोग विलासिता पर खर्च बढ़ेगा। अति घनिष्ठ पारिवारिक व्यक्ति के कारण उलझन बढ़ेगा । धन संग्रह में अवरोध होगा। अचानक खर्चे में वृद्धि हो सकती है। स्किन एलर्जी एवं नसों की दिक्कत बढ़ सकती है। संतान को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ेगी। शुगर की समस्या से जरूर सावधान रहे। यात्रा पर खर्च बढ़ेगा।

मिथुन : बौद्धिक क्षमता का सार्थक प्रयोग होगा। व्यापारिक विस्तार में वृद्धि होगी ।बुद्धि बल के आधार पर धन वृद्धि होगी। अध्ययन अध्यापन में वृद्धि होगी। सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। मानसिक द्वंद्व में वृद्धि भी हो सकती है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा जगत के लिए समय अनुकूल रहेगा।

कर्क : पारिवारिक विवाद के कारण सुख में कमी होगी । गृह एवं वाहन पर खर्च बढ़ेगा। नींद में अचानक कमी हो सकती है। भाई बहनों के कारण सुख में कमी महसूस हो सकती है। हृदय रोग में वृद्धि हो सकती है। घबराहट में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यक्रम में खर्च बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है।

सिंह : आंतरिक भय में वृद्धि होगी। मित्रों से धनागम के स्रोत बढ़ेंगे। पुरुषार्थ में वृद्धि होगा। आय नए साधन में वृद्धि किसी मित्र के कारण होगी। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। राजनीतिक एवं कूटनीतिक विचारों में वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों की प्रगति होगी एवं खर्चे में वृद्धि होगा । संकोची प्रकृति में वृद्धि होगी।

कन्या :- अध्ययन, अध्यापन, वकालत, राजनीति, सेल्स मार्केट के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा । धन में वृद्धि होगा । धन संग्रह में वृद्धि होगा। मनोबल में दुविधा उत्पन्न होगी। सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्य क्षमता में वृद्धि एवं लाभ होगा। पारिवारिक जनों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा।