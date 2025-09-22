Rashifal Mercury Transit Budh Horoscope 2025: इस समय बुध हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पंचांग अनुसार, बुध का हस्त नक्षत्र में गोचर 28 सितंबर तक होगा, जिससे कुछ राशियों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव हो सकते हैं।

Rashifal Mercury Transit Budh Horoscope 2025: हर महीने बुध का नक्षत्र गोचर होता है। कल 21 सितंबर के दिन बुध ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। इस समय बुध हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार, बुध का हस्त नक्षत्र में गोचर 28 सितंबर तक होगा। हस्त नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा माने जाते हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध का यह नक्षत्र गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद खास और शुभ रहने वाला है। आइये जानते हैं किन राशियों को बुध के चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने से मिलेगा लाभ-

28 सितंबर तक इन राशियों का समय शानदार, बुध गोचर चंद्र के नक्षत्र में देगा लाभ मिथुन राशि मिथुन राशि के लिए बुध का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना बेहद शुभ माना जा रहा है। इस दौरान जातकों को नौकरी में सफलता मिलने के साथ सहपाठियों का सहयोग भी मिल सकता है। वहीं, दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं।

तुला राशि बुध का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना तुला राशि के जातकों के लिए भी लाभकारी मालूम पड़ रहा है। शिक्षा और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के साथ-साथ दोस्तों का सहयोग भी प्राप्त होगा। किसी विशेष यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। करियर और शिक्षा में सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं।

कन्या राशि कन्या राशि वालों के लिए बुध का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना फायदेमंद साबित हो सकता है। सूझ-बूझ के साथ करियर के जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा। परिवार और दोस्तों के संग आपके संबंध मजबूत होंगे। साथ ही जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा। बिना सोच-विचार किए लेन-देन करने से बचें।