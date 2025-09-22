Rashifal Mercury Transit Budh Horoscope in Moon constellation These zodiacs will have a great time till 28 September 28 सितंबर तक इन राशियों का समय शानदार, बुध गोचर चंद्र के नक्षत्र में देगा लाभ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Rashifal Mercury Transit Budh Horoscope in Moon constellation These zodiacs will have a great time till 28 September

28 सितंबर तक इन राशियों का समय शानदार, बुध गोचर चंद्र के नक्षत्र में देगा लाभ

Rashifal Mercury Transit Budh Horoscope 2025: इस समय बुध हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पंचांग अनुसार, बुध का हस्त नक्षत्र में गोचर 28 सितंबर तक होगा, जिससे कुछ राशियों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव हो सकते हैं। 

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 06:40 PM
share Share
Follow Us on
28 सितंबर तक इन राशियों का समय शानदार, बुध गोचर चंद्र के नक्षत्र में देगा लाभ

Rashifal Mercury Transit Budh Horoscope 2025: हर महीने बुध का नक्षत्र गोचर होता है। कल 21 सितंबर के दिन बुध ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। इस समय बुध हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार, बुध का हस्त नक्षत्र में गोचर 28 सितंबर तक होगा। हस्त नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा माने जाते हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध का यह नक्षत्र गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद खास और शुभ रहने वाला है। आइये जानते हैं किन राशियों को बुध के चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने से मिलेगा लाभ-

28 सितंबर तक इन राशियों का समय शानदार, बुध गोचर चंद्र के नक्षत्र में देगा लाभ

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए बुध का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना बेहद शुभ माना जा रहा है। इस दौरान जातकों को नौकरी में सफलता मिलने के साथ सहपाठियों का सहयोग भी मिल सकता है। वहीं, दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 22-28 सितंबर तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

तुला राशि

बुध का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना तुला राशि के जातकों के लिए भी लाभकारी मालूम पड़ रहा है। शिक्षा और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के साथ-साथ दोस्तों का सहयोग भी प्राप्त होगा। किसी विशेष यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। करियर और शिक्षा में सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए बुध का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना फायदेमंद साबित हो सकता है। सूझ-बूझ के साथ करियर के जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा। परिवार और दोस्तों के संग आपके संबंध मजबूत होंगे। साथ ही जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा। बिना सोच-विचार किए लेन-देन करने से बचें।

ये भी पढ़ें:23 सितंबर को मंगल गोचर राहु के नक्षत्र में, शुरू होगा 3 राशियों का अच्छा टाइम
ये भी पढ़ें:राशिफल: 23 सितंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा?

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

budh Gochar Mercury Transit Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने