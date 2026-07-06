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कल से इन 7 राशियों के अच्छे दिन शुरू, 30 दिन तक 2 राशियां रहें संभलकर

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rashifal Mercury Transit Budh Gochar 2026 : ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन करने से कुछ राशियों को पॉजिटिव तो कुछ को नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बुध का गोचर सभी राशियों पर इफेक्ट डालने वाला है।

कल से इन 7 राशियों के अच्छे दिन शुरू, 30 दिन तक 2 राशियां रहें संभलकर

Rashifal Mercury Transit Budh Gochar Mithun Rashi, बुध गोचर राशिफल : ग्रहों के राजकुमार हैं बुध ग्रह , जिनकी चाल खास महत्व रखती है। मंगलवार के दिन बुध अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। बुध व्यापार, वाणी, बुद्धि और संवाद के कारक माने जाते हैं। इस वक्त ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह चंद्र की कर्क राशि में विराजमान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 7 जुलाई 2026 के दिन ग्रहों के राजकुमार बुध मिथुन राशि में सुबह में 10 बजकर 32 मिनट पर प्रवेश करने वाले हैं। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह स्वयं ग्रहों के राजकुमार बुध हैं। बुध ग्रह अपनी ही राशि में लगभग 30 दिन तक 5 अगस्त 2026 तक विराजमान रहने वाले हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन करने से कुछ राशियों को पॉजिटिव तो कुछ को नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बुध का गोचर सभी राशियों पर इफेक्ट डालने वाला है। इसलिए आइए पंडित जी से जानते हैं बुध किन राशियों का भाग्य चमकाने वाले हैं और किन राशियों को संभलकर रहना होगा-

कल से इन 7 राशियों के अच्छे दिन शुरू, 30 दिन तक 2 राशियां रहें संभलकर

बुध के मिथुन राशि में गोचर करने से किन राशियों को संभलकर रहना चाहिए?

एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कर्क राशि और वृश्चिक राशि को नुकसान होगा। इन दोनों राशियों को इस दौरान संभलकर रहने की जरूरत है।

बुध के मिथुन राशि में गोचर करने से किन राशियों को लाभ?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मिथुन राशि में ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर करना कुछ राशियों के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बुध का मिथुन राशि में गोचर सिंह राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि कन्या राशि और धनु राशि के लिए अत्यंत लाभदायक माना जा रहा है।

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बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए?

  • गणेश जी की वंदना करें।
  • गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें।
  • बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं।
  • मूंग की दाल का दान करें।
  • हरी चीजों का दान करना चाहिए।
  • बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए ॐ ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः, ॐ बुं बुधाय नमः, ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम: मंत्रों का जाप करें।
  • बुधवार के दिन हरी साग-सब्जी या अन्न का दान करने से भी बुध देव की कृपा पा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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