2 दिन बाद से 6 राशियों पर बरसेगा पैसा, राहु के नक्षत्र में बुध गोचर
Rashifal Mercury Transit Budh Gochar in Rahu Nakshatra 2026: बुध के स्वाती नक्षत्र में प्रवेश करते ही कुछ राशियों पर पैसों की बरसात होने की संभावना है। पंडित जी से जानें, बुध के गोचर करते ही किन राशियों के अच्छे दिन आने वाले हैं।
Rashifal Mercury Transit Budh Gochar: ग्रहों के राजकुमार बुध कुछ ही दिनों में राहु के नक्षत्र में पधारने वाले हैं। बुध के गोचर से कुछ राशियों को लाभ तो कुछ को झेलना पड़ेगा नुकसान। ग्रहों के राजकुमार बुध 12 अक्टूबर के बाद अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 3 नवंबर 2026 के दिन सुबह में विशाखा नक्षत्र से स्वाती नक्षत्र में बुध ग्रह एंटर करेंगे। स्वाती नक्षत्र के स्वामी राहु माने जाते हैं। 25 नवंबर के दिन तक बुध का गोचर राहु के नक्षत्र में होगा। बुध के स्वाती नक्षत्र में प्रवेश करते ही कुछ राशियों पर पैसों की बरसात होने की संभावना है। आइए पंडित जी से जानते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध के नक्षत्र गोचर करते ही किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है।
2 दिन बाद से 6 राशियों पर बरसेगा पैसा, राहु के नक्षत्र में बुध गोचर
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, बुध का स्वाती नक्षत्र में गोचर करना लगभग 6 राशि के जातकों के लिए लाभदायक माना जा रहा है।
1- वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहने वाला है?
राहु के नक्षत्र में बुध के नक्षत्र गोचर करने से वृषभ राशि के जातकों के लिए समय शुभ माना जा रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। गोचर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा।
2- मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहने वाला है?
राहु के नक्षत्र में बुध के नक्षत्र गोचर करने से मिथुन राशि के जातकों के लिए समय फायदेमंद माना जा रहा है। धन लाभ होने के योग हैं। करियर के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे।
3- कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहने वाला है?
राहु के नक्षत्र में बुध के नक्षत्र गोचर करने से कन्या राशि के जातकों के लिए समय लाभदायक माना जा रहा है। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बनाई गई स्ट्रेटजी रंग लाएगी।
4- तुला राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहने वाला है?
राहु के नक्षत्र में बुध के नक्षत्र गोचर करने से तुला राशि के जातकों के लिए समय पॉजिटिव माना जा रहा है। पैसों के मामले में लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है।
5- मकर राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहने वाला है?
राहु के नक्षत्र में बुध के नक्षत्र गोचर करने से मकर राशि के जातकों के लिए लाभकारी शुभ माना जा रहा है। धन की स्थिति बेहतर होगी। यह समय निवेश करने के लिए शुभ माना जा रहा है। अपनी मां के साथ समय बिताना आपके लिए शुभ रहेगा।
6- कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहने वाला है?
राहु के नक्षत्र में बुध के नक्षत्र गोचर करने से कुंभ राशि के जातकों के लिए शानदार शुभ माना जा रहा है। अचानक धन लाभ होने के योग हैं। बिजनेस कर रहे लोगों को कोई बड़ा प्रॉफिट या कोई अच्छी डील मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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