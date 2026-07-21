3 दिन बाद से कुंभ समेत इन 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू, मार्गी बुध गोचर से मिलेगी गुड न्यूज
Rashifal Mercury Transit Budh Gochar 2026 : बुध के मार्गी होने से कुछ राशियों के लिए समय बेहद शानदार रहने वाला है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं बुध की मार्गी चाल किन राशियों को फायदा दे सकती है -
Rashifal Mercury Transit Budh Gochar 2026, बुध राशिफल : ग्रहों के राजकुमार बुध हर महीने में गोचर करते हैं। वाणी, बुद्धि, और व्यापार के कारक बुध की चाल में बदलाव होना खास महत्व रखता है। इस समय बुध का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है। जल्द ही बुध सीधी चाल चलने चलने वाले हैं, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय बुध उलटी चाल यानि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। लगभग 25 दिन तक वक्री होने के बाद बुध मार्गी होने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 24 जुलाई 2026 के दिन सुबह में 4 बजकर 27 मिनट पर बुध मार्गी हो जाएंगे। बुध के मार्गी होने से कुछ राशियों के लिए समय बेहद शानदार रहने वाला है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं बुध की मार्गी चाल किन राशियों को फायदा दे सकती है।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, बुध के मार्गी होने से कुछ राशियों के लिए समय बेहद शुभ माना जा रहा है। लगभग पांच राशियां, सिंह राशि, तुला राशि, मेष राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि के जातकों को लाभ होगा।
3 दिन बाद से कुंभ समेत इन 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू, मार्गी बुध गोचर से मिलेगी गुड न्यूज
सिंह राशि के जातकों के लिए बुध की मार्गी चाल कैसी रहेगी?
बुध का मार्गी चाल में गोचर करना सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों का मन पढ़ाई में खूब लगेगा।
तुला राशि के जातकों के लिए बुध की मार्गी चाल कैसी रहेगी?
बुध का मार्गी चाल में गोचर करना तुला राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। व्यापार में रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। अच्छी योजनाओं के साथ व्यापार में प्रॉफिट कमा सकते हैं।
मेष राशि के जातकों के लिए बुध की मार्गी चाल कैसी रहेगी?
बुध का मार्गी चाल में गोचर करना मेष राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है। आपकी बनाई गई हर रणनीति सफलता के कदम चूमेगी। धन लाभ होने की संभावना है।
कन्या राशि के जातकों के लिए बुध की मार्गी चाल कैसी रहेगी?
बुध का मार्गी चाल में गोचर करना कन्या राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। फाइनेंशियल दिक्कतें दूर होने लगेंगी। अपनी सूझबूझ से आप परफॉरमेंस इंप्रूव करेंगे। जंक फूड खाने से बचें।
कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध की मार्गी चाल कैसी रहेगी?
बुध का मार्गी चाल में गोचर करना कुंभ राशि के जातकों के लिए शानदार साबित हो सकता है। व्यापार में धन को लेकर तनाव की स्थिति खत्म होगी। अपने जीवनसाथी को समय जरूर दें। मां की देख-भाल करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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