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2 दिन बाद से शुरू होगा इन 3 राशियों का गोल्डन टाइम, बुध गोचर बना देगा मालामाल

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rashifal Mercury Transit 2026, Budh Gochar: बुध बातचीत, लॉजिक, और व्यापार के कारक माने जाते हैं। बुध ग्रह का शुभ प्रभाव लाभ और सम्मान दिलाता है। मिथुन राशि में बुध का गोचर कुछ राशियों के लिए गोल्डन टाइम ला सकता है।

2 दिन बाद से शुरू होगा इन 3 राशियों का गोल्डन टाइम, बुध गोचर बना देगा मालामाल

Rashifal Mercury Transit 2026, Budh Gochar, बुध गोचर राशिफल : बुध ग्रहों के राजकुमार माने जाते हैं। बुध के गोचर करने से सभी राशियों पर प्रभाव देखा जाता है। बुध बातचीत, लॉजिक, और व्यापार के कारक माने जाते हैं। बुध ग्रह का शुभ प्रभाव लाभ और सम्मान दिलाता है। वहीं, बुध का नेगेटिव प्रभाव मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, बुध अभी शुक्र की वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। लगभग 2 दिन बाद 29 मई के दिन सुबह में 11 बजकर 14 मिनट पर बुध ग्रह मिथुन राशि में एंटर करने वाले हैं। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। ऐसे में मिथुन राशि में बुध का गोचर कुछ राशियों के लिए गोल्डन टाइम ला सकता है। आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बार में, जिन्हे बुध के इस गोचर से लाभ ही लाभ हो सकता है-

2 दिन बाद से शुरू होगा इन राशियों का गोल्डन टाइम, बुध गोचर बना देगा मालामाल

मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर कैसा रहेगा?

ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर मिथुन राशि में होने से मेष राशि के जातकों को लाभ दे सकता है। इस दौरान प्रॉफिटेबल डील भी मिल सकती है। कानूनी मामले सॉल्व हो सकते हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन के नए अवसर मिल सकते हैं। धन आगमन के योग बन रहे हैं।

तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर कैसा रहेगा?

तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर मिथुन राशि में होना फायदेमंद माना जा रहा है। आप हर टास्क को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स का फोकस पढ़ाई पर रहेगा। जीवन में चल रहा स्ट्रेस कम होगा। विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। समृद्धि बनी रहेगी।

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मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर कैसा रहेगा?

ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर मिथुन राशि में होने से इस राशि के जातकों को लाभ दे सकता है। व्यापारियों के काम की प्रशंसा होगी। आपकी पद-प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। लव लाइफ भी अच्छे रहने वाली है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। फाइनेंशियल दिक्कतें दूर हो सकती हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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