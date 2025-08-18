Rashifal Mars Transit 2025 : इस समय ग्रहों के सेनापति मंगल बुध की कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में मंगल का गोचर कुछ राशियों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है।

Rashifal Mars Transit: ग्रहों के सेनापति का गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मंगल शक्ति, भाई, साहस, पराक्रम, भूमि, रक्त, युद्ध और एनर्जी के कारक माने जाते हैं। इस समय मंगल बुध की कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार, हस्त नक्षत्र में मंगल 3 सितम्बर की शाम तक विराजमान रहने वाले हैं। हस्त नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा माने जाते हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में बुध के गोचर करने से कुछ राशियों को शुभ परिणाम मिल सकते हैं। आइए जानते हैं चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में मंगल का गोचर किन राशियों का भाग्य रौशन कर सकता है-

3 सितंबर तक इन राशियों की मौज ही मौज, चंद्र के नक्षत्र में मंगल गोचर देगा लाभ मेष राशि: हस्त नक्षत्र में मंगल का गोचर मेष राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आया है। आपको घर के सदस्यों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आपको नए मौके मिल सकते हैं। इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें और कोशिश करें कि वाद-विवाद में न उलझें।

तुला राशि: हस्त नक्षत्र में मंगल का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बेहद ही लाभदायक माना जा रहा है। इस दौरान आपका मन धार्मिक गतिविधियों में ज्यादा लगेगा। छात्रों के लिए विशेष तौर पर यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है। कुछ लोग एजुकेशनल ट्रिप पर भी जा सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे।

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के लिए हस्त नक्षत्र में मंगल का गोचर शुभ माना जा रहा है। कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। सोशल तौर पर लोगों से मेल-जोल बढ़ाने में आप सक्षम रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की के नए मार्ग खुलते दिखेंगे। आप अपने दोस्तों के भरपूर सहयोग से सभी मुश्किलें आसानी से पार कर लेंगे।