सूर्य ग्रहण पर मंगल गोचर राहु के नक्षत्र में, कल से इन 3 राशियों को खूब होगा लाभ
Rashifal Mars Transit, Surya Grahan Horoscope: राहु के नक्षत्र में मंगल का गोचर करना कुछ राशियों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण पर मंगल गोचर से किन राशियों को लाभ हो सकता है-
Rashifal Mars Transit, Surya Grahan Horoscope, सूर्य ग्रहण पर मंगल गोचर : जल्द ही मंगल ग्रह अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। इस समय मिथुन राशि में मंगल का गोचर हो रहा है। मृगशिरा नक्षत्र में ग्रहों के सेनापति विराजमान हैं। मंगल की चाल बदलने से सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 12 अगस्त 2026 के दिन मंगल आर्द्रा नक्षत्र में एंटर करेंगे। मंगल का नक्षत्र गोचर शाम में 10:42 मिनट पर होगा। इस नक्षत्र में मंगल 2 सितंबर तक विराजने वाले हैं। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु माने जाते हैं। 12 अगस्त के दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। राहु के नक्षत्र में मंगल का गोचर करना कुछ राशियों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण पर मंगल गोचर से किन राशियों को लाभ हो सकता है -
सूर्य ग्रहण पर मंगल गोचर राहु के नक्षत्र में, कल से इन 3 राशियों को खूब होगा लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 12 अगस्त के दिन राहु के नक्षत्र में मंगल का गोचर करना संभव तौर पर कन्या और मकर राशि को लाभ दे सकता है। इस गोचर से आंशिक तौर पर तुला राशि वाले लाभ पा सकते हैं।
कन्या राशि के लिए मंगल का नक्षत्र गोचर कैसा साबित होगा?
आपको राजनीतिक रूप से लाभ मिल सकता है। अगर रुपये- पैसे या पेमेंट अटका हुआ है तो पाने में मदद मिल सकती है। जीवन में आ रही मुश्किलें दूर हो सकती हैं। आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा।
मकर राशि के लिए मंगल का नक्षत्र गोचर कैसा साबित होगा?
राहु के नक्षत्र में मंगल का गोचर करना मकर राशि के जातकों को लाभ दे सकता है। करियर में कई जरूरी टास्क मिल सकते हैं। काम के सिलसिले में यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अपनी सेहत और मां की सेहत पर ध्यान दें और तनाव से दूर रहें।
तुला राशि के लिए मंगल का नक्षत्र गोचर कैसा साबित होगा?
मंगल के इस नक्षत्र गोचर से तुला राशि के जातकों को आंशिक रूप से लाभ संभव है। व्यापार में आपको ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, जो लंबे समय तक अच्छा समय लेकर आएं। घर वालो के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपको फालतू के खर्चों से बचना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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