शुक्र के नक्षत्र में मंगल के गोचर से पलटेगी इन 3 राशियों की किस्मत, 15 जून तक होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट
Rashifal Mars Transit, Mangal Gochar 2026 : मंगल ग्रह का चाल परिवर्तन मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव डालता है। शुक्र के नक्षत्र में ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर करना कुछ राशियों की किस्मत पलट सकता है।
Rashifal Mars Transit, Mangal Gochar 2026 : मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। मंगल ग्रह का चाल परिवर्तन मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव डालता है। इस समय मेष राशि में मंगल बैठे हुए हैं और अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जल्द ही मंगल ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 29 मई 2026 के दिन मंगल ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन सुबह में 06 बजकर 34 मिनट पर भरणी नक्षत्र में मंगल ग्रह एंटर करेंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्र माने जाते हैं। ऐसे में शुक्र के नक्षत्र में मंगल का गोचर करना कुछ राशियों की किस्मत पलट सकता है। शुक्र के नक्षत्र में 16 जून की सुबह तक मंगल विराजने वाले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शुक्र के नक्षत्र में मंगल के गोचर करने से किन राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है-
शुक्र के नक्षत्र में मंगल के गोचर से पलटेगी इन 3 राशियों की किस्मत, 15 जून तक होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट
मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र के नक्षत्र में मंगल का गोचर कैसा रहेगा?
शुक्र के भरणी नक्षत्र में मंगल का गोचर होना मेष राशि वालों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। इस दौरान आप काफी एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स को कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। निवेश करने के लिए यह समय बेहद अच्छा माना जा रहा है। प्रेमी एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे।
तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र के नक्षत्र में मंगल का गोचर कैसा रहेगा?
तुला राशि वालों के लिए शुक्र के भरणी नक्षत्र में मंगल का गोचर होना फायदेमंद माना जा रहा है। आपके कॉन्फिडेंस में चार चांद लग जाएगा। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन रोमांटिक रहेगा।
धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र के नक्षत्र में मंगल का गोचर कैसा रहेगा?
शुक्र के भरणी नक्षत्र में मंगल का गोचर होना धनु राशि वालों के लिए शुभ माना जा रहा है। करियर में आपको अपने दोस्तों का भरपूर साथ मिलेगा। व्यापार की स्थिति भी अच्छी रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ घूमने भी जा सकते हैं। कुछ लोग वाहन खरीद सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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