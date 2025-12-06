Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Rashifal Mars Transit in Sagittarius Mangal Horoscope Mangal Dhanu Rashi Mai making it great time for these 3 zodiacs
कल से धनु राशि में मंगल का गोचर, इन 3 राशियों के लिए टाइम रहेगा शानदार

संक्षेप:

Rashifal Mars Transit in Sagittarius Mangal Horoscope 2025: जल्द ही मंगल गुरु की राशि धनु में प्रवेश करने जा रहे हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल का धनु राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभदायक खबर लेकर आने वाला है।

Dec 06, 2025 04:03 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Rashifal Mars Transit in Sagittarius: मंगल सभी ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं, जो समय-समय पर चाल बदलते रहते हैं। वर्तमान में वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह विराजमान हैं। अगले दिन गुरु की राशि में मंगल प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि से धनु राशि में मंगल का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ रहेगा। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 7 दिसंबर, रविवार को 08:27 पी एम पर धनु राशि में मंगल का गोचर होगा। मंगल के धनु गोचर से कुछ राशियों को आने वाले दिनों में खुशखबरी मिल सकती है। आइए जानते हैं मंगल के गुरु की राशि में गोचर करने से किन राशियों को भाग्य का साथ मिलने वाला है-

मेष राशि

मेष राशि वालों आपके लिए मंगल के गुरु की राशि में गोचर करना बेहद ही लाभदायक साबित हो सकता है।

व्यापार क्षेत्र में आपको विदेशी डील प्राप्त हो सकती है।

लाइफ पार्टनर के साथ चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी।

मंगल के शुभ प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी।

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

मिथुन राशि

मंगल के गुरु की राशि में गोचर करने से मिथुन राशि के जातकों को लाभ मिलेगा।

आपके रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे।

करियर में प्रमोशन पाने के लिए कई जरूरी टास्क मिल सकते हैं, जिन्हें आपको बखूबी निभाना होगा।

समृद्धि का आगमन होगा।

काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं।

संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों मंगल का गुरु की राशि में गोचर करना आपके लिए फायदेमंद मानी जा रहा है।

आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा।

खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें।

इस दौरान नए कार्य की शुरुआत शुभ रहेगी।

वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
