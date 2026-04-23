मंगल का गोचर करेगा कमाल ही कमाल, इन राशियों को होगा फायदा ही फायदा
Mars Transit 2026 In Aries Mangal Gochar : मंगल के मेष राशि में गोचर करने से रूचक राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे में आइए जानते हैं मंगल के मेष गोचर से बना रूचक राजयोग किन राशियों की किस्मत चमका सकता है -
Mars Transit 2026 In Aries Mangal Gochar : मंगल ग्रह की चाल में बदलाव ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। टाइम-टाइम पर ग्रहों के सेनापति मंगल अपना नक्षत्र और राशि बदलते रहते हैं। मंगल ग्रह एनर्जी, कॉन्फिडेंस, और युद्ध के कारक माने जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, ग्रहों के सेनपती मंगल का गोचर इस समय मीन राशि में हो रहा है। जल्द ही मंगल ग्रह स्वयं की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर मेष राशि में होने जा रहा है। ये गोचर 11 मई 2026 के दिन दोपहर में 12 बजकर 47 मिनट पर होगा। मंगल अपनी ही मेष राशि में 20 जून तक विराजमन रहने वाले हैं। मंगल के मेष राशि में गोचर करने से रूचक राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे में आइए जानते हैं मंगल के मेष गोचर से बना रूचक राजयोग किन राशियों की किस्मत चमका सकता है-
मंगल का गोचर करेगा कमाल ही कमाल, इन राशियों को होगा फायदा ही फायदा
मिथुन राशि के जतकों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा?
ग्रहों के सेनापति मंगल के मेष राशि में गोचर करने से मिथुन राशि वालों के लिए समय बेहद ही शुभ माना जा रहा है।
घर-परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा।
सिंगल जातकों को प्यार की तलाश में गुड न्यूज मिल सकती है।
नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए ये समय काफी लकी रहेगा।
वहीं, मैरिड लोगों को अपने पार्टनर की हेल्थ पर फोकस करना चाहिए।
वृश्चिक राशि के जतकों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल का मेष राशि में गोचर करना शुभ साबित हो सकता है।
धन का आगमन होगा।
कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे।
कार्यक्षेत्र में आपको कई नए मौके मिल सकते हैं।
घर-परिवार में शांति और सुख वाला माहौल रहेगा।
जीवनसाथी के साथ थोड़ी बहुत अनबन होना लाजमी है। इसलिए पेशेंस के साथ मामलों को सुलझाना बेहतर रहेगा।
मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा?
ग्रहों के सेनापति मंगल का मेष राशि में गोचर करना मेष राशि वालों के लिए लाभकारी माना जा रहा है।
कुछ लोग भूमि या वाहन खरीद सकते हैं।
कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह समय शुभ साबित हो सकता है।
लव लाइफ रोमांटिक रहने वाली है।
सरप्राइज डेट पर जाने की भी संभावना है।
प्रेमी एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे।
वहीं, घर के सदस्यों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेन्ड करेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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