4 राशियों की जिंदगी में आएगा टर्निंग प्वाइंट, मंगल गोचर से 104 दिन मिलेगा प्रॉफिट
Mangal Gochar 2026 in Leo : मंगल इस समय सूर्य की सिंह राशि में हैं। सिंह राशि में 104 दिन तक गोचर करते हुए मंगल कुल 4 राशियों को लाभ देने वाले हैं। जानें ये 4 लकी राशियां कौन सी हैं?
Transit Mars Rashifal Mangal Gochar 2026: बीते 12 नवंबर को ही मंगल की चाल में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। शाम 8 बजकर 30 मिनट पर मंगल ने सिंह राशि में प्रवेश किया है। ज्योतिष शास्त्र में सिंह राशि को सूर्य से कनेक्टेड माना जाता है। इस राशि में मंगल 9 मार्च 2027 तक गोचर करेंगे यानी आज से अगले 104 दिन मंगल सूर्य की राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में इस बदलाव से राशियों पर मंगल के साथ-साथ सूर्य का भी खूब प्रभाव दिखेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार इस बदलाव से कुल 4 राशियों को लाभ मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये 4 लकी राशियां कौन सी हैं?
सिंह राशि में मंगल के गोचर से इन 4 राशियों को मिलेगा लाभ-
सिंह राशि पर मंगल गोचर का असर कैसा होगा?
सिंह राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर अच्छे बदलाव लाएगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को इस दौरान अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। वहीं अपने काम से मान-सम्मान बढ़ने के चांस हैं। पैसों के मामले में हर मुश्किल अबसे खत्म होगी। वहीं नौकरी कर रहे लोगों को भी कई लाभ मिलेंगे।
मेष राशि पर मंगल गोचर का असर कैसा होगा?
इस राशि के जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। नौकरी और बिजनेस में कई तरह के लाभ मिलेंगे। धनलाभ के संकेत मिलेंगे। कमाई के नए सोर्स भी बन सकते हैं। अगर कोई काम बार-बार आने वाली बाधाओं से हैंपर होता आया है तो अब उसमें रफ्तार देखने को मिलेगी और चीजें सही तरीके से मन मुताबिक बढ़ेंगी।
मिथुन राशि पर मंगल गोचर का असर कैसा होगा?
मिथुन राशि वालों को मंगल के इस गोचर से खूब लाभ मिलेगा। इस राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर पॉजिटिव साबित होने वाला है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। काम में फुर्ती देखने को मिलने वाली है। वहीं शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ सेटल होता जाएगा और चीजें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छी तरक्की के संकेत हैं।
वृश्चिक राशि पर मंगल गोचर का असर कैसा होगा?
मंगल के गोचर से अगले 104 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये गोचर हर मायने में भाग्य का सपोर्ट दिलाएगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलने वाली है। इनकम के नए सोर्स मिल सकते हैं। साथ ही काम अच्छा होता जाएगा और इससे कॉन्फिडेंस भी खूब बढ़ेगा। नौकरी में कोई तरक्की जरूर होगी।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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