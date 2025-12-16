Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़rashifal mangal gochar in purvashada nakshatra on 25 december 2025 which zodiac get profit
Mangal Gochar 2025: साल के अंत में मंगल के गोचर से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, बनेंगे धन लाभ के योग

संक्षेप:

मंगल धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और 25 दिसंबर 2025 को दोपहर 12:24 बजे मूल नक्षत्र से निकलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ साबित होगा।

Dec 16, 2025 03:59 pm IST
ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, पराक्रम और शक्ति का कारक माना जाता है। वर्तमान में मंगल धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और 25 दिसंबर 2025 को दोपहर 12:24 बजे मूल नक्षत्र से निकलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। मंगल का यह गोचर जातकों में निडरता, आत्मविश्वास और विजय की भावना जगाएगा। विशेष रूप से कुछ राशियों को धन लाभ, करियर उन्नति, रुके कार्यों में सफलता और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। साल के अंत में यह गोचर कुछ राशियों की किस्मत चमका देगा। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का यह नक्षत्र गोचर बहुत शुभ रहेगा। आपके रुके हुए कार्यों को नई गति मिलेगी। जमीन-जायदाद से जुड़े मामले हल होंगे और इससे बड़ा आर्थिक लाभ होगा। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में सफलता के द्वार खुलेंगे। नए संपर्क बनेंगे और व्यापार को नई दिशा मिलेगी। मेहनत का पूरा फल मिलेगा, कारोबार में उन्नति होगी। नौकरीपेशा लोगों को मनचाही जॉब या प्रमोशन मिल सकता है। विरोधियों की चाल आप अपनी बुद्धि से नाकाम कर देंगे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और धन लाभ के मजबूत योग बनेंगे।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। घर या वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में निकटता और मधुरता आएगी। नौकरी या परीक्षा की तैयारी करने वालों को शुभ परिणाम मिलेंगे। निवेश से बड़ा धन लाभ होगा। लव लाइफ में अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। मेहनत और प्रयास से हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मंगल का शुभ प्रभाव आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और किस्मत चमक उठेगी।

मकर राशि

मकर राशि वालों को स्वास्थ्य में बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। कोर्ट-कचहरी के मामले हल होंगे और मानसिक तनाव कम होगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में मनचाहा कॉलेज या कोर्स मिल सकता है। संगीत, नृत्य या मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए धन के नए स्रोत खुलेंगे। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा और शादीशुदा जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। मेहनत से मान-सम्मान में वृद्धि होगी और धन लाभ के योग मजबूत बनेंगे।

सावधानियां और उपाय

हालांकि, यह गोचर शुभ है, लेकिन क्रोध और जल्दबाजी से बचें। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और लाल चीजों का दान करें। मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन साल के अंत में इन राशियों को नई उम्मीद और सफलता देगा। मेहनत जारी रखें तो परिणाम और बेहतर होंगे।

मंगल का यह गोचर इन तीन राशियों - वृषभ, सिंह और मकर के लिए धन लाभ और सफलता के द्वार खोलेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय इनके लिए सुनहरा साबित होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

