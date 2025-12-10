Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Rashifal Mangal gochar in Dhanu Rashi after 5 days surya gochar mangaladitya Rajyog which zodiac get profit
5 दिन बाद धनु राशि में बनेगा मंगलादित्य राजयोग, जानें किन राशियों के लिए लाभ

5 दिन बाद धनु राशि में बनेगा मंगलादित्य राजयोग, जानें किन राशियों के लिए लाभ

संक्षेप:

Mangal gochar dhanu Rashi: मंगल का गोर धनु राशि में हो गया है, लेकिन साल के आखिर में मंगल इस राशि में रहकर एक ऐसा योग बना रहे हैं , जो कई राशियों के लिए लाभ देने वाला रहेगा। आइए जानें किस राशि को लाभ

Dec 10, 2025 01:07 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

Mangal gochar dhanu Rashi: मंगल का गोर धनु राशि में हो गया है, लेकिन साल के आखिर में मंगल इस राशि में रहकर एक ऐसा योग बना रहे हैं , जो कई राशियों के लिए लाभ देने वाला रहेगा। दरअसल सूर्य भी इस राशि में गोचर करने वाले हैं। सूर्य का गोचर 16 दिसंबर को धनु राशि में होगा। इस राशि में मंगल के साथ मिलकर सूर्य मंगलादित्य राजयोग बनाएंगे जो आपके लिए लाभ देने वाला रहेगा। इससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आइए जानें इससे किन राशियों को लाभ होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मंगल आपकी लाइफ में किस चीज का कारक माना जाता है
अगर आपकी लाइफ में मंगल शुभ नहीं है तो आपकी हेल्थ में खास तौर पर मंगल फिजिकल तौर पर आपको कमजोर महसूस कराएगा। इसके अलावा ब्लड से जुड़ी जो भी दिक्कतें होती हैं, वो मंगल के अशुभ होने के कारण होती हैं। मजबूत मंगल आत्मविश्वास, साहस और एनर्जी देता है। कमजोर मंगल (मंगल दोष) क्रोध, चिड़चिड़ापन, वैवाहिक जीवन में समस्या, कानूनी विवाद और , जिसमें व्यक्ति को बार-बार गुस्सा, जमीन-जायदाद से जुड़े मामले होते हैं।

जानें किन राशियों के लिए लाभ के योग
मेष -मंगल और सूर्य एक साथ आ जाते हैं, तो आपकी लाइफ में धन वृद्धि के मौके आएंगे। आपकी की हुई मेहनत आपको लाभ कराएगी। जातकों के लिए यह समय कई तरह से लाभ देने वाला साबित होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको नौकरी में सफलता मिलेगी। पिता से रिश्ते अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखें, कोई चोट लग सकती है।

सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति को यह बेहतर करेगा। आपके बिगड़े काम चल निकलेंगे। संतान की तरफ से गुड न्यूज मिल सकती है। समाज में सम्मान और नौकरी में तरक्की इस समय आपके कॉन्फिडेंस को और भी बढ़ा देंगे।

कन्या राशि वालों के लिए यह योग भाग्यशाली रहेगा। आकी पर्सनल लाइफ में क्रोध, चिड़चिड़ापन रहेगा, जिसके कारण पार्टनर से अनबन हो सकती है, लेकिन आर्थिक तौर पर आप संपन्न रहेंगे। समृद्धि आपके फेवर में है।

धनु राशि वालों को किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना है। बिजनेस में आपको अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। रिस्क भी आज आपको सफलता दिलाएंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने