मंगल का गोचर फरवरी के आखिरी वीक में, इन राशियों को मिलेगा लक, मंगल को ऐसे करें मजबूत
मंगल का गोचर शनि की कुंभ राशि में हो रहा है। इस साल 23 फरवरी में मंगल को गोचर कुंभ राशि में होगा। मंगल का यह गोचर आपके लिए कई प्रकार से खुशियां देने वाला और कई लोगों के लिए दिक्कत देने वाला भी हो सकता है।
मंगल आपकी लाइफ में साहस, ऊर्जा, पराक्रम और सक्रियता का कारक है। ये भूमि, वाहन, रियल एस्टेट, मकान, दुकान को भी दर्शाता है। अब 23 फरवरी में मंगल जब कुंभ में जाएंगे, तो वहीं राहु, शुक्र, सूर्य, बुध से युति बनाएंगे, इस तरह एक ही राशि में पांच ग्रह होंगे। इन पांच ग्रहों के कारण सभी ग्रहों की एनर्जी का प्रभाव राशियों पर होगा। यहां जानें किस राशि पर क्या प्रभाव होगा?
जानें किन राशियों पर मंगल का पड़ेगा अच्छा प्रभाव, मिलेगा भाग्य का साथ
मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर शुभ साबित होगा। आपको फैसले लेने में स्पष्टता का अनुभव होगा, लेकिन इस समय बड़े फैसले लेने से बचें। मेहनत और काम में कमिटमेंट से आपको लाभ होगा। आपके लिए एक के बाद एक कई लाभ केयोग बनेंगे, लेकिन आपको इस समय सतर्कता बरतनी होगी। जो भी काम करें अच्छे से रिसर्च करके करें।
वृषभ राशि राशि वालों मंगल का गोचर भाग्य का साथ लाएगा। आपके भाग्य के कारण काम बनेंगे, साहस और बुद्धिमानी से आप मौके को अपने फेवर में कर लेंगे। संपत्ति और मान सम्मान अच्छा होगा। संपत्ति में वृद्धि होगी, आप कुछ नया भी खरीद सकते हैं। सही समय पर सही फैसले ले पाएंगे।
धनु राशि के लोगों के लिए मंगल का अच्छा होगा। आपको भाग्य और मेहनत दोनों से लाभ के योग बनेंगे। आपको साहस और समझदारी से और आपके एक्टिव होने से लाभ मिलेगा। परिवार में भी अच्छे रिलेशनशिप होंगे।
मंगल को कैसे करें मजबूत
ज्योतिष में मंगल को अग्नि से जोड़कर देखा जाता है। ये उम्मीदों और लीडरशिप में आपकी क्षमता दर्शाता है। अगर आपका मंगल मजबूत है, तो आप प्रोएक्टिव और साहसी होंगे। लेकिन अगर आपका मंगल कमजोर है, तो आप जल्दी फैसले लेने वाले, गुस्सैल होंगे, इसका सबसे बड़ा कारण मांगलिक दोष भी होता है। अगर मंगल आपको 1,4,7, 8 और 12वें घर में हो तो आपको शादी से जुड़ी दिक्कतें आती हैं। आपकी शादी में देरी होती है। मंगल आफका नुकसान नहीं करता है, ये आपके नेचर को एग्रेसिव करता है। ये संघर्ष को दर्शाता है, फिजिकल चैलेंज, प्रतियोगिता में आपकी क्षमता दिखाता है। अगर मंगल आपकी कुंडली में ठीक है तो आप अच्छे से फैसले ले बाते हैं और सफलता पाते हैं। मांगलिक दोष को बड़ा दोष माना जाता है, विवाह के समय इसे अक्सर देखा जाता है। मांगलिक दोष के उपाय कराकर इसे शांत किया जाता है, तभी विवाह आदि के लिए देखा जाता है।
