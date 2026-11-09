12 नवंबर से 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, मंगल गोचर देगा जबरदस्त लाभ
Mangal rashi parivartan: मंगल इस समय कर्क राशि के गोचर में हैं और अब सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। मंगल का सिंह राशि परिवर्तन 5 राशियों के लिए अच्छा साबित हो सकता है।
Mangal Gochar singh rashi: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम और शौर्य का कारक माना जाता है। 12 नवंबर 2026 को रात 08 बजकर 20 मिनट पर मंगल सिंह राशि में गोचर करेंगे और 9 मार्च 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, मान-सम्मान और पिता का कारक माना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि जब मंगल सिंह राशि परिवर्तन करते हैं तो यह स्थिति या ज्योतिषीय घटना अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मानी जाती है। मंगल और सूर्य के बीच मित्रता का भाव है। जिसके कारण इस गोचर से जातकों की नेतृत्व क्षमता, लक्ष्य को पाने की इच्छा और साहस बढ़ता है। इस दौरान कुछ लोगों को आर्थिक लाभ होने के साथ करियर में तरक्की और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।
मेष राशि:
मेष राशि वालों के लिए मंगल गोचर लाभकारी साबित हो सकता है। रोजी-रोजगार में तरक्की मिल सकती है। कारोबारियों को विस्तार के अवसर मिलेंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे आएंगे। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है।
मिथुन राशि:
मिथुन राशि वालों के साहस में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। कार्यों में सफलता मिल सकती है। धन में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। अटके हुए कार्यों में सफलता मिल सकती है। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि का अनुभव करेंगे। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
सिंह राशि:
सिंह राशि वालों के धन की स्थिति में सुधार होगा। बिजनेस करने वाले नई डील या सौदे में साइन कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। करियर में नई सफलता पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा। धन की बचत करने में सफल रहेंगे।
वृश्चिक राशि:
वृश्चिक राशि वालों के साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। अटके हुए काम पूरे करने के अवसर मिल सकते हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।
धनु राशि:
धनु राशि वालों के लिए मंगल राशि परिवर्तन से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। साहस में वृद्धि होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है।
मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय-
1. मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें।
2. हनुमान चालीसा का पाठ करें।
3. मंगलवार को मसूर की दाल का दान करें।
4. सूर्य देव को नियमित रूप से जल अर्पित करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान