आने वाले 18 महीने 3 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस, सिंह राशि से कर्क में जाएंगे केतु
Rashifal Ketu Transit Leo to Cancer Horoscope: केतु के कर्क गोचर का प्रभाव राशियों पर लंबे समय तक रहने वाला है। पंडित जी से जानें मायावी ग्रह केतु का कर्क राशि में गोचर क्या आपकी राशि के लिए लकी रहेगा-
Rashifal Ketu Transit Leo to Cancer Horoscope, कर्क राशि में केतु : कुछ ही दिनों में केतु अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। केतु का राशि गोचर धीमी चाल में होता है। जब भी केतु एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं सभी 12 राशियों को प्रभावित करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 के दिन उल्टी चाल में गोचर करते हुए केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य की सिंह राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। अब 2027 में केतु का राशि परिवर्तन नहीं होगा। इस पूरे साल मायावी केतु कर्क राशि में ही रहेंगे, जिसके स्वामी चंद्रमा माने गए हैं। ऐसे में केतु के कर्क गोचर का प्रभाव राशियों पर लंबे समय तक रहने वाला है। अगले 18 महीने तक केतु कर्क राशि में विराजने वाले हैं। केतु के चंद्र की राशि में गोचर करने से कुछ राशियों को फायदा मिल सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं मायावी ग्रह केतु का कर्क राशि में गोचर करना किन राशियों के लिए अच्छा समय लेकर आ रहा है -
आने वाले 18 महीने 3 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस, सिंह राशि से कर्क में जाएंगे केतु
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मायावी ग्रह केतु का गोचर कर्क राशि में होने से 3 राशियों के लिए समय शानदार रहने वाला है।
1- वृषभ राशि वालों के लिए केतु का गोचर कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के जातकों के लिए केतु का कर्क राशि में गोचर करना शुभ माना जा रहा है। आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे।
2- कन्या राशि वालों के लिए केतु का गोचर कैसा रहेगा?
कन्या राशि के जातकों के लिए केतु का कर्क राशि में गोचर करना पॉजिटिव माना जा रहा है। सैलरी में वृद्धि हो सकती है। लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। कोई नया मौका मिल सकता है। आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे।
3- कुंभ राशि वालों के लिए केतु का गोचर कैसा रहेगा?
कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु का कर्क राशि में गोचर करना लाभदायक माना जा रहा है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। बिजनेस की स्थिति अच्छी होगी। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में खुशियां रहेंगी।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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