Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

केतु गोचर मचाएगा धमाल, इन 6 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Rashifal Ketu Transit 2026 : मघा नक्षत्र के स्वामी ग्रह स्वयं केतु माने गए हैं। इस नक्षत्र में केतु ग्रह का गोचर करना अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। केतु का गोचर कुछ राशि के जातकों को बना देगा मालामाल। 

Rashifal Ketu Transit 2026 Aries Horoscope Scorpio Leo Pisces Sagittarius Cancer
Rashifal Ketu Transit 2026

Rashifal Ketu Transit 2026, केतु गोचर राशिफल : केतु की चाल में बदलाव धीमी गति में होता है। केतु जब भी अपनी चाल में बदलाव करते हैं तो सभी 12 राशियों पर प्रभाव देखने को मिलता है। इस वक्त केतु ग्रह सिंह राशि में बैठे हुए हैं। केतु मोक्ष और वैराग्य के कारक माने जाते हैं, जो इस टाइम मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र के स्वामी ग्रह स्वयं केतु माने गए हैं। इस नक्षत्र में केतु ग्रह का गोचर करना अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। हिंदू पंचांग के अनुसार, मायावी ग्रह केतु का गोचर स्वयं के नक्षत्र में दिसंबर के महीने तक होगा। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं केतु के इस नक्षत्र गोचर से किन राशियों को लाभ होगा-

एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना कुछ राशियों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। केतु का नक्षत्र गोचर लगभग 6 राशियों को फायदेमंद परिणाम दे सकता है।

केतु गोचर मचाएगा धमाल, इन 6 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

मेष राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना मेष राशि के जातकों के लिए शानदार साबित हो सकता है। आपकी पर्सनालिटी निखर के सामने आएगी। धन लाभ होने की भी संभावना है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी।

कर्क राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

कर्क राशि के जातकों के लिए केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना एक अच्छा समय साबित हो सकता है। व्यापार और बिजनेस में विकास होगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। शत्रु भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे।

सिंह राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना सिंह राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। विद्यार्थियों को अपने टीचर का साथ मिलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट रहेगा। बिजनेस कर रहे लोगों को प्रॉफिट होगा। जीवन सुखमय बीतेगा।

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना पॉजिटिव साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपने बॉस का साथ मिलेगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। घर-परिवार का माहौल सुख-शांति वाला रहेगा।

ये भी पढ़ें:5 दिन बाद से इन 4 राशियों के शानदार दिन शुरू, मंगल गोचर से लाइफ रहेगी एनर्जेटिक
ये भी पढ़ें:सावन में 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, गुरु, शनि गोचर से होगा प्रॉफिट

धनु राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना धनु राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। करियर में प्रोग्रेस करेंगे। इस दौरान सेहत भी अच्छी रहेगी। साथ ही घर परिवार के सदस्यों का भरपूर साथ मिलेगा।

ये भी पढ़ें:राशिफल 28 जुलाई: कल इन 5 राशियों की लाइफ में होंगे बड़े बदलाव
ये भी पढ़ें:अगले 4 महीने 6 राशियों पर शनि की नजर, कल से वक्री शनि गोचर में करें ये काम

मीन राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

मीन राशि के जातकों के लिए केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना शुभ साबित हो सकता है। आपको किसी भी तरह का डिसीजन लेने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपकी परफॉर्मेंस भी सुधरेगी। सेहत पर थोड़ी नजर रखने की जरूरत है।

ये भी पढ़ें:सूर्य गोचर से सोने जैसा चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, सावन में होगा महालाभ
ये भी पढ़ें:5 दिन बाद से इन 5 राशियों की जेब में पैसा ही पैसा, शुक्र गोचर देगा लाभ

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
ketu gochar 2026 ketu transit 2026 Rashifal अन्य..
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने