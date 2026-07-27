केतु गोचर मचाएगा धमाल, इन 6 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
Rashifal Ketu Transit 2026 : मघा नक्षत्र के स्वामी ग्रह स्वयं केतु माने गए हैं। इस नक्षत्र में केतु ग्रह का गोचर करना अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। केतु का गोचर कुछ राशि के जातकों को बना देगा मालामाल।
Rashifal Ketu Transit 2026, केतु गोचर राशिफल : केतु की चाल में बदलाव धीमी गति में होता है। केतु जब भी अपनी चाल में बदलाव करते हैं तो सभी 12 राशियों पर प्रभाव देखने को मिलता है। इस वक्त केतु ग्रह सिंह राशि में बैठे हुए हैं। केतु मोक्ष और वैराग्य के कारक माने जाते हैं, जो इस टाइम मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र के स्वामी ग्रह स्वयं केतु माने गए हैं। इस नक्षत्र में केतु ग्रह का गोचर करना अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। हिंदू पंचांग के अनुसार, मायावी ग्रह केतु का गोचर स्वयं के नक्षत्र में दिसंबर के महीने तक होगा। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं केतु के इस नक्षत्र गोचर से किन राशियों को लाभ होगा-
एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना कुछ राशियों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। केतु का नक्षत्र गोचर लगभग 6 राशियों को फायदेमंद परिणाम दे सकता है।
केतु गोचर मचाएगा धमाल, इन 6 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
मेष राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना मेष राशि के जातकों के लिए शानदार साबित हो सकता है। आपकी पर्सनालिटी निखर के सामने आएगी। धन लाभ होने की भी संभावना है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी।
कर्क राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
कर्क राशि के जातकों के लिए केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना एक अच्छा समय साबित हो सकता है। व्यापार और बिजनेस में विकास होगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। शत्रु भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे।
सिंह राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना सिंह राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। विद्यार्थियों को अपने टीचर का साथ मिलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट रहेगा। बिजनेस कर रहे लोगों को प्रॉफिट होगा। जीवन सुखमय बीतेगा।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना पॉजिटिव साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपने बॉस का साथ मिलेगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। घर-परिवार का माहौल सुख-शांति वाला रहेगा।
धनु राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना धनु राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। करियर में प्रोग्रेस करेंगे। इस दौरान सेहत भी अच्छी रहेगी। साथ ही घर परिवार के सदस्यों का भरपूर साथ मिलेगा।
मीन राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
मीन राशि के जातकों के लिए केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना शुभ साबित हो सकता है। आपको किसी भी तरह का डिसीजन लेने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपकी परफॉर्मेंस भी सुधरेगी। सेहत पर थोड़ी नजर रखने की जरूरत है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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