Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ketu -Surya Yuti:सावन में बन रही है केतु-सूर्य की युति, क्या होता है सूर्य और केतु की युति में, किसे लाभ?

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

surya gochar 2026 Singh Rashi: सावन में एक तरफ जहां राहु की हलचल हो रही है, वहीं केतु भी पीछे नहीं हैं। सूर्य और केतु की युति से भी कई राशियों के लिए अच्छे और बुरे योग बन रहे हैं. यहां जानें

Surya Ketu yuti August
सूर्य और केतु की युति अगस्त में

सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में आ रहे हैं। सूर्य का यह गोचर कई राशियों के लिए अच्छे योग ला रहा है। लेकिन सिंह राशि में इस बार सूर्य का सामना केतु से होने वाला है। सिंह राशि में पहले से केतु विराजमान हैं, ऐसे में आपके लिए चीजें बहुत अच्छी तो नहीं रहेंगी। क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है और अपनी राशि में सूर्य आएंगे तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, लेकिन मायावी ग्रह केतु के कारण ग्रहण योग समेत कई समस्याओं का सामना करना होगा। यहां हम बता रहे हैं कि जब सूर्य और केतु की युति होती है तो क्या होता है। और इससे किस राशि पर क्या असर होगा।

सूर्य और केतु की युति में क्या होता है?

सूर्य और केतु की युति में अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर देखने को मिलते हैं। एक तरफ आप सूर्य को समझेंगे तो सूर्य आत्मविश्वास और पिता, सरकारी लाभ के कारक माने जाते हैं और केतु अलगाव और मोक्ष का कारक माना जाता है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं। आत्मविश्वास कम और ज्यादा होता है। कभी एकदम से हाई हो जाएगा और कभी कम। आध्यात्म की तरफ आप थोड़ा जाते हैं। आपको सरकारी क्षेत्र में यह युति लाभ दिलाती है। आपको बता दें कि जब यहयुति बनती है तो व्यक्ति खास तौर पर मोह माया छोड़ देता है। सिंपल रहना पसंद करता है। उसकी क्रिएटिविटी बहुत तेज हो जाती है। व्यक्ति फैसले नहीं ले पाता है। ऐसे में व्यक्ति की पिता से भी नहीं बनती है।

ये भी पढ़ें:आज का सिंह राशिफल 30 जुलाई:राहु साझेदारी में एक्टिव, सामने वाले की मंशा समझे

किस राशि के लिए अच्छे योग

मेष राशि के लिए सूर्य और केतु का योग साहस और लाएगा। आपको अचानक लाभ हो सकता है। पिता से भी लाभ मिल सकता है।

मिथुन राशि के लिए भाग्य का साथ, करियर में नई सफलता मिल सकती है। सरकारी लाभ मिलने के भी योग हैं।

सिंह राशि में केतु और सूर्य दोनों होंगे तो यात्रा पर जा सकते हैं, किसी खास से मिलेंगे। धन और नौकरी दोनों में नो टेंशन है आपके लिए।

ये भी पढ़ें:2 अगस्त को मंगल का बुध की राशि में जाना किन राशियों के लिए लाभ और भाग्य का साथ?

तुला राशि के लिए पर्सनल लाइफ से मनी लाइफ दोनों में अच्छे योग हैं। आपका बिजनेस अच्छा है और बिजनेस के लिए देश से बाहर भी जा सकते हैं।

वृश्चिक और धनु राशि के लिए भी नौकरी और धन की स्थिति अच्छी है। फिलहाल मेंटली आप अच्छे रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:सावन में राहु की बड़ी हलचल बना रही अंगारक योग, 1 अगस्त से ये राशियां रहेंगी लाभ
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Surya Gochar Rashifal In Hindi ketu gochar 2026 अन्य..
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने