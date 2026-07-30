Ketu -Surya Yuti:सावन में बन रही है केतु-सूर्य की युति, क्या होता है सूर्य और केतु की युति में, किसे लाभ?
surya gochar 2026 Singh Rashi: सावन में एक तरफ जहां राहु की हलचल हो रही है, वहीं केतु भी पीछे नहीं हैं। सूर्य और केतु की युति से भी कई राशियों के लिए अच्छे और बुरे योग बन रहे हैं. यहां जानें
सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में आ रहे हैं। सूर्य का यह गोचर कई राशियों के लिए अच्छे योग ला रहा है। लेकिन सिंह राशि में इस बार सूर्य का सामना केतु से होने वाला है। सिंह राशि में पहले से केतु विराजमान हैं, ऐसे में आपके लिए चीजें बहुत अच्छी तो नहीं रहेंगी। क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है और अपनी राशि में सूर्य आएंगे तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, लेकिन मायावी ग्रह केतु के कारण ग्रहण योग समेत कई समस्याओं का सामना करना होगा। यहां हम बता रहे हैं कि जब सूर्य और केतु की युति होती है तो क्या होता है। और इससे किस राशि पर क्या असर होगा।
सूर्य और केतु की युति में क्या होता है?
सूर्य और केतु की युति में अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर देखने को मिलते हैं। एक तरफ आप सूर्य को समझेंगे तो सूर्य आत्मविश्वास और पिता, सरकारी लाभ के कारक माने जाते हैं और केतु अलगाव और मोक्ष का कारक माना जाता है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं। आत्मविश्वास कम और ज्यादा होता है। कभी एकदम से हाई हो जाएगा और कभी कम। आध्यात्म की तरफ आप थोड़ा जाते हैं। आपको सरकारी क्षेत्र में यह युति लाभ दिलाती है। आपको बता दें कि जब यहयुति बनती है तो व्यक्ति खास तौर पर मोह माया छोड़ देता है। सिंपल रहना पसंद करता है। उसकी क्रिएटिविटी बहुत तेज हो जाती है। व्यक्ति फैसले नहीं ले पाता है। ऐसे में व्यक्ति की पिता से भी नहीं बनती है।
किस राशि के लिए अच्छे योग
मेष राशि के लिए सूर्य और केतु का योग साहस और लाएगा। आपको अचानक लाभ हो सकता है। पिता से भी लाभ मिल सकता है।
मिथुन राशि के लिए भाग्य का साथ, करियर में नई सफलता मिल सकती है। सरकारी लाभ मिलने के भी योग हैं।
सिंह राशि में केतु और सूर्य दोनों होंगे तो यात्रा पर जा सकते हैं, किसी खास से मिलेंगे। धन और नौकरी दोनों में नो टेंशन है आपके लिए।
तुला राशि के लिए पर्सनल लाइफ से मनी लाइफ दोनों में अच्छे योग हैं। आपका बिजनेस अच्छा है और बिजनेस के लिए देश से बाहर भी जा सकते हैं।
वृश्चिक और धनु राशि के लिए भी नौकरी और धन की स्थिति अच्छी है। फिलहाल मेंटली आप अच्छे रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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