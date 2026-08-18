अगले 108 दिन इन 6 राशियों के लिए शानदार, केतु गोचर से होगा बंपर लाभ
Rashifal Ketu Gochar 2026 : केतु की बदलती चाल व्यक्ति के जीवन को भी प्रभावित करती है। इस समय केतु मघा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मघा नक्षत्र के स्वामी ग्रह स्वयं केतु माने जाते हैं। केतु का ये गोचर कुछ राशियों को मालामाल कर सकता है।
Rashifal Ketu Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह को मोक्ष और वैराग्य का कारक माना गया है। केतु की बदलती चाल सभी राशियों पर असर डालती है। इस समय सूर्य की सिंह राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। केतु की बदलती चाल व्यक्ति के जीवन को भी प्रभावित करती है। इस समय केतु मघा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मघा नक्षत्र के स्वामी ग्रह स्वयं केतु माने जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल दिसंबर के महीने में 5 तारीख तक मघा नक्षत्र में केतु गोचर करने वाले हैं। केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। आइए पंडित जी से जानते हैं स्वयं के नक्षत्र में केतु के विराजमान रहने से किन राशियों को लाभ हो सकता है -
अगले 108 दिन इन 6 राशियों के लिए शानदार, केतु गोचर से होगा बंपर लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, केतु का मघा नक्षत्र नक्षत्र में गोचर करना 6 राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।
सिंह राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह केतु का गोचर कैसा रहेगा?
सिंह राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह केतु का गोचर करना पॉजिटिव साबित हो सकता है। रुपए-पैसों की दिक्कत दूर होने लगेगी। व्यापार में हर ओर से सफलता प्राप्त होगी।
मेष राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह केतु का गोचर कैसा रहेगा?
मेष राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह केतु का गोचर करना लाभकारी साबित हो सकता है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धन लाभ के योग बनेंगे। अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप हर मुश्किल घड़ी को पार कर लेंगे।
धनु राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह केतु का गोचर कैसा रहेगा?
धनु राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह केतु का गोचर करना फायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए छोटे-मोटे निवेश करने के लिए यह समय अच्छा रहेगा।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह केतु का गोचर कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह केतु का गोचर करना शानदार साबित हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है।
कर्क राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह केतु का गोचर कैसा रहेगा?
कर्क राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह केतु का गोचर करना अच्छी खबर ला सकता है। व्यापार में मुनाफा होने की संभावना है। परिवार में सुख-संपत्ति का माहौल रहेगा।
मीन राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह केतु का गोचर कैसा रहेगा?
मीन राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह केतु का गोचर करना शुभ साबित हो सकता है। परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। जॉब कर रहे लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा