करवा चौथ पर इन राशियों की चांदी ही चांदी, सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, शुक्र, गुरु की चाल देगी लाभ

Rashifal Karwa Chauth Horoscope 2025 : करवा चौथ के दिन कई शुभ संयोग व ग्रहों की शुभ चाल सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालेंगे। शुक्रवार को करवा चौथ से कुछ राशि के जातकों का गोल्डन टाइम शुरू होने जा रहा है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 06:14 PM
करवा चौथ पर इन राशियों की चांदी ही चांदी, सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, शुक्र, गुरु की चाल देगी लाभ

Rashifal Karwa Chauth Horoscope 2025: इस साल करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन कन्या राशि में सूर्य व शुक्र की युति रहेगी। गुरु मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल और बुध तुला राशि में, शनि मीन राशि में और केतु सिंह राशि में रहेंगे। चंद्र देव इस दिन वृषभ राशि में रहेंगे। इस दिन सूर्य भी चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। करवा चौथ के दिन ग्रहों की चाल से कुछ राशियों को काफी अच्छे व पॉजिटिव परिणाम मिल सकते हैं। इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है। ऐसे में करवा चौथ से कुछ राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है। आइए जानते हैं करवा चौथ का दिन किन राशियों के जातकों के लिए फायदेमंद रहने वाला है-

करवा चौथ पर इन राशियों की चांदी ही चांदी, सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, शुक्र, गुरु की चाल देगी लाभ

मेष राशि

किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा।

नौकरी में सफलता मिलेगी।

धन-संपदा में वृद्धि होगी।

रिश्तों में मजबूती आएगी।

पॉजिटिव एनर्जी में वृद्धि होगी।

घर में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा।

सम्मान बढ़ेगा।

कर्क राशि

पूरी मेहनत के साथ टास्क करना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे।

बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना भी है।

लव लाइफ रोमांटिक रहने वाली है।

फाइनेंशियल सिचूऐशन में सुधार होगा।

स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं।

मीन राशि

करियर लाइफ में आपको कई नए टास्क मिल सकते हैं।

घर परिवार में मौज मस्ती वाला माहौल रहेगा।

सहपाठियों का सहयोग भी मिल सकता है।

दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं।

आर्थिक मामलों में सुधार देखने को मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

