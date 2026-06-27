Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कुंभ समेत इन 6 राशियों की चांदी ही चांदी

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Rashifal Jyeshtha Purnima Horoscope 2026 : ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन शुक्ल योग, ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है। इस दिन बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग और गुरु, शुक्र की युति से गजलक्ष्मी योग बन रहा है।

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कुंभ समेत इन 6 राशियों की चांदी ही चांदी

Rashifal Jyeshtha Purnima Horoscope 2026, ज्येष्ठ पूर्णिमा राशिफल : सनातन धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा के महीने का अत्यधिक महत्व है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन बुध, शुक्र और गुरु कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। साथ ही कई शुभ योगों का निर्माण तो हो ही रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 29 जून 2026 के दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पड़ रही है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन शुक्ल योग, ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है। इस दिन बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग और गुरु, शुक्र की युति से गजलक्ष्मी योग बन रहा है। यह दोनों योग बेहद ही लाभकारी माने जाते हैं। आइए पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार जानते हैं कि ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा पर शुक्र, बुध और गुरु मिलकर किन राशियों को मालामाल बनाने जा रहे हैं -

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कुंभ समेत इन 6 राशियों की चांदी ही चांदी

मेश राशि के जातकों के लिए ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा कैसी रहेगी?

मेष राशि के जातकों को भाग्यवश कुछ लाभ होगा। परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। हर तरीके से आपके जीवन में खुशहाली आने लगेगी।

मिथुन राशि के जातकों के लिए ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा कैसी रहेगी?

जीवनसाथी उत्थान करेगा। जीवनसाथी का साथ और चली आ रही स्थिति अच्छी होगी। जो भी मनमुटाव थे वो दूर होंगे। प्रेम की स्थिति मजबूत होगी। प्रेमी और प्रेमिका की मुलाकात होगी।

कन्या राशि के जातकों के लिए ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा कैसी रहेगी?

कन्या राशि के लिए भूमि, भवन और वाहन खरीदारी के अवसर आएंगे। भौतिक, सुख, संपदा में वृद्धि होगी। घर में कुछ उत्सव हो सकता है। छोटी-मोटी कलह भी संभव है। लेकिन इसके अलावा सब कुछ पॉजिटिव रहेगा।

तुला राशि के जातकों के लिए ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा कैसी रहेगी?

तुला राशि के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। तुला की स्थिति व्यवसायिक सफलता बढ़ाने वाली होगी। अपनों का साथ मिलेगा। पराक्रम बढ़ेगा।

कुंभ राशि के जातकों के लिए ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा कैसी रहेगी?

कुंभ राशि के लिए आर्थिक लाभ होगा। यात्रा का योग बनेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से कुछ खुशहाली मिलेगी। प्रेम में हैं तो प्रेम पक्ष से खुशहाली मिलेगी।

ये भी पढ़ें:राशिफल 28 जून: इन 3 राशियों को होगा लाभ ही लाभ
ये भी पढ़ें:मकर राशि वालों के लिए 28 जून से 4 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?

धनु राशि के जातकों के लिए ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा कैसी रहेगी?

धनु राशि को आंशिक लाभ मिलने के संकेत हैं लेकिन छोटी मोटी परेशानी उनको परेशान कर सकती है। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी संभव है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 28 जून 4 जुलाई का सप्ताह कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:कुंभ साप्ताहिक राशिफल: कुंभ राशि के लिए 28 जून से 4 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Rashifal Horoscope Purnima kab hai
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने