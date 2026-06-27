ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कुंभ समेत इन 6 राशियों की चांदी ही चांदी
Rashifal Jyeshtha Purnima Horoscope 2026 : ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन शुक्ल योग, ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है। इस दिन बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग और गुरु, शुक्र की युति से गजलक्ष्मी योग बन रहा है।
Rashifal Jyeshtha Purnima Horoscope 2026, ज्येष्ठ पूर्णिमा राशिफल : सनातन धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा के महीने का अत्यधिक महत्व है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन बुध, शुक्र और गुरु कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। साथ ही कई शुभ योगों का निर्माण तो हो ही रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 29 जून 2026 के दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पड़ रही है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन शुक्ल योग, ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है। इस दिन बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग और गुरु, शुक्र की युति से गजलक्ष्मी योग बन रहा है। यह दोनों योग बेहद ही लाभकारी माने जाते हैं। आइए पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार जानते हैं कि ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा पर शुक्र, बुध और गुरु मिलकर किन राशियों को मालामाल बनाने जा रहे हैं -
ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कुंभ समेत इन 6 राशियों की चांदी ही चांदी
मेश राशि के जातकों के लिए ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा कैसी रहेगी?
मेष राशि के जातकों को भाग्यवश कुछ लाभ होगा। परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। हर तरीके से आपके जीवन में खुशहाली आने लगेगी।
मिथुन राशि के जातकों के लिए ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा कैसी रहेगी?
जीवनसाथी उत्थान करेगा। जीवनसाथी का साथ और चली आ रही स्थिति अच्छी होगी। जो भी मनमुटाव थे वो दूर होंगे। प्रेम की स्थिति मजबूत होगी। प्रेमी और प्रेमिका की मुलाकात होगी।
कन्या राशि के जातकों के लिए ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा कैसी रहेगी?
कन्या राशि के लिए भूमि, भवन और वाहन खरीदारी के अवसर आएंगे। भौतिक, सुख, संपदा में वृद्धि होगी। घर में कुछ उत्सव हो सकता है। छोटी-मोटी कलह भी संभव है। लेकिन इसके अलावा सब कुछ पॉजिटिव रहेगा।
तुला राशि के जातकों के लिए ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा कैसी रहेगी?
तुला राशि के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। तुला की स्थिति व्यवसायिक सफलता बढ़ाने वाली होगी। अपनों का साथ मिलेगा। पराक्रम बढ़ेगा।
कुंभ राशि के जातकों के लिए ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा कैसी रहेगी?
कुंभ राशि के लिए आर्थिक लाभ होगा। यात्रा का योग बनेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से कुछ खुशहाली मिलेगी। प्रेम में हैं तो प्रेम पक्ष से खुशहाली मिलेगी।
धनु राशि के जातकों के लिए ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा कैसी रहेगी?
धनु राशि को आंशिक लाभ मिलने के संकेत हैं लेकिन छोटी मोटी परेशानी उनको परेशान कर सकती है। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी संभव है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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