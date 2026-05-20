June Horoscope 2026: इन 4 राशियों के लिए यादगार रहेगा जून का महीना, मिलेगी गुड न्यूज
June Horoscope 2026: जून का महीना कई राशियों के लिए यादगार रहने वाला है। इन राशियों को वित्त, करियर व सेहत से जुड़े मामलों में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जानें जून महीने की लकी राशियां-
June Lucky Zodiac Signs Horoscope 2026, जून महीने की लकी राशियां: कुछ दिनों में जून महीने की शुरुआत होगी। जून में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका असर मानव जीवन पर पड़ेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, जून में सूर्य, शुक्र,बुध व मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। ग्रहों के राशि परिवर्तन से शुभ संयोग बनेंगे, जिनका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। जून में होने वाला ग्रहों का गोचर कुछ राशियों के लिए खासतौर पर भाग्यशाली रहेगा, जिससे इन राशियों को धन लाभ व करियर में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे।
जानें जून महीने की कौन-सी रहेंगी लकी राशियां-
1. वृषभ राशि- जून का महीना वृषभ राशि वालों के लिए शानदार रहने वाला है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा करने वाले जातकों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। कुछ लोग किसी खास प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बन सकते हैं। धन संबंधी मामलों में विजय मिलेगी। आय के नए साधन बनेंगे और पुराने साधनों से भी धन लाभ होगा। आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। परिवार की परेशानियां खत्म हो सकती हैं।
2. सिंह राशि- सिंह राशि वालों को जून महीने में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। सेहत में सुधार होगा। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के योग हैं। अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।
3. धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए जून का महीना करियर में नई उपलब्धि दिला सकता है। आकस्मिक धन लाभ होने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। आप सही निर्णय ले पाएंगे। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के साथ मिलेगा। व्यापारियों को अच्छी डील मिल सकती है, जिससे आर्थिक लाभ होगा।
4. मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए जून का महीना खुशियां लेकर आएगा। इस महीने आपको धन संबंधी मामलों में राहत मिलेगी। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अपनों का साथ मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। संतान पक्ष का साथ मिलेगा। आय के नए साधन बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिरता मिलेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान