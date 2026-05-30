1 से 30 जून तक इन 3 राशियों की रहेगी चांदी ही चांदी, बरसेगा धन
Rashifal June horoscope 1-30 June 2026 : इस साल जून के महीने में ग्रहों की स्थिति बेहद खास मानी जा रही है। कई बड़े ग्रह इस महीने में मार्गी चाल में गोचर करने वाले हैं, जिससे कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ हो सकता है।
Rashifal June horoscope 1-30 June, जून का राशिफल : जून का महीना इस साल बहुत ही खास माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने में कई ग्रह गोचर कर शुभ युति का निर्माण कर रहे हैं। जून में ग्रहों के चाल परिवर्तन से शुभ राजयोग भी बन रहे हैं। जून के महीने में गुरु कर्क राशि में एंटर कर हंस राजयोग बना रहे हैं। शुक्र 8 जून के दिन कर्क राशि में एंटर कर गुरु के साथ गजकेसरी योग बनाएंगे। 15 जून के दिन सूर्य का गोचर मिथुन राशि में होगा। 21 जून को मंगल वृषभ राशि में एंटर करेंगे। 22 जून को बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इससे लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। ऐसे में ग्रहों की शुभ युति और राजयोग के निर्माण से कुछ राशियों के लिए ये महीना बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं-
1 से 30 जून तक इन 3 राशियों की रहेगी चांदी ही चांदी, बरसेगा धन
वृश्चिक राशि के लिए जून का महीना कैसा रहेगा?
1 से 30 जून तक का समय राशि के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। ये समय अच्छे मौके लेके आया है। परिवार और दोस्तों के संग आपके संबंध मजबूत होंगे। करियर के नए अवसर आपके सामने आएंगे। सूझ-बूझ के साथ करियर से जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा। जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें साथ ही वाणी पर भी संयम रखना बेहतर रहेगा।
कर्क राशि के लिए जून का महीना कैसा रहेगा?
कर्क राशि के लिए 1 से 30 जून तक का समय बेहद शुभ माना जा रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है। व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं। घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा। न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं।
मिथुन राशि के लिए जून का महीना कैसा रहेगा?
1 से 30 जून तक का समय मिथुन राशि के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभदायक रहेगी। जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेगी। इस दौरान जातकों को नौकरी में सफलता मिलने के साथ दोस्तों का सहयोग भी मिल सकता है। वहीं, दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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