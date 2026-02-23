Hindustan Hindi News
होली पर बनेंगे 5 शुभ राजयोग, इन राशियों को होगा फायदा ही फायदा

Feb 23, 2026 12:19 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Rashifal Holi Horoscope 2026 : इस साल की होली बेहद शुभ मानी जा रही है। इस साल होली के खास दिन पर कई शुभ राजयोग बनने जा रहे हैं। ग्रहों की शुभ युति बनने से होली के दिन कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है। 

Rashifal Holi Horoscope 2026: कुछ ही दिन में होली का त्योहार मनाया जाएगा। धार्मिक व ज्योतिष की दृष्टि से होली का त्योहार बेहद खास माना जाता है। इस साल की होली बेहद शुभ मानी जा रही है। इस साल होली के दिन कई शुभ राजयोग बनने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र और हिंदू पंचांग के अनुसार, होली के दिन धन शक्ति योग, मालव्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, और शुक्रादित्य राजयोग का संयोग होगा। होली के दिन राजयोग का संयोग बनने से कुछ राशियों को लाभ होगा तो कुछ राशियों के लिए समय कठिन भी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं होली के दिन ग्रहों की युति से बना 5 राजयोग का संयोग किन राशियों की किस्मत चमका सकता है।

मिथुन राशि के लिए होली पर राजयोग का संयोग बनना कैसा रहेगा?

होली के दिन ग्रहों की युति से बना 5 राजयोग का संयोग मिथुन राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दौरान धन का आगमन होगा और आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों से जुड़ी कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। सेहत भी अच्छी रहने वाली है। वहीं, परिवार में सुख-शांति का माहौल भी रहेगा। व्यापारियों को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है।

सिंह राशि के लिए होली पर राजयोग का संयोग बनना कैसा रहेगा?

सिंह राशि के जातकों के लिए होली के दिन ग्रहों की युति से बना 5 राजयोग का संयोग शुभ साबित हो सकता है। ऐसे में आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। इस दौरान आप इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस कर सकते हैं लेकिन रिसर्च करना ध्यान रखें। नौकरीपेशा लोगों को अपने बॉस का भरपूर साथ मिलेगा। अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करें। यात्रा के भी योग बनेंगे।

तुला राशि के लिए होली पर राजयोग का संयोग बनना कैसा रहेगा?

होली के दिन ग्रहों की युति से बना 5 राजयोग का संयोग तुला राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है। जॉब ढूंढने वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ माना जा रहा है। पढ़ाई पर आपका फॉक्स बना रहेगा। हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। वहीं, वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

