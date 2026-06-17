अगले 4 महीने तक इन 4 राशियों को मिलेगी शानदार खबर, गुरु गोचर से होगा महालाभ
Rashifal Guru Transit Jupiter in Cancer Horoscope 2026 : कर्क राशि गुरु ग्रह की उच्च राशि मानी जाती है। ऐसे में कर्क राशि में गुरु के गोचर करने से हंस राजयोग भी बना हुआ है। गुरु का ये गोचर कुछ राशियों की किस्मत चमका सकता है।
Rashifal Guru Transit Jupiter, गुरु राशिफल 2026 : गुरु शुभ ग्रह माने जाते हैं। अगर गुरु की स्थिति कुंडली में बेहतरीन तो जीवन में आनंद ही आनंद मिलता है। गुरु भाग्य, संतान, धन और ज्ञान के कारक माने जाते हैं। गुरु इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो चंद्र देव की राशि मानी जाती है। कर्क राशि गुरु ग्रह की उच्च राशि मानी जाती है। ऐसे में कर्क राशि में गुरु के गोचर करने से हंस राजयोग भी बना हुआ है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, गुरु का कर्क राशि में गोचर 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। ऐसे में गुरु के कर्क राशि में गोचर करने से कुछ राशियों के लिए समय बेहद लाभकारी माना जा रहा है। आइए पंडित जी से जानते हैं गुरु का चंद्र की राशि कर्क में गोचर किन राशियों को लाभ दे सकता है-
अगले 4 महीने तक इन 4 राशियों को मिलेगी शानदार खबर, गुरु गोचर से होगा महालाभ
गुरु का कर्क राशि में गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा?
ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल के अनुसार, जिनकी कुंडली में गुरु 6वें, 8वें या 12वें भाव में हैं, उन्हें सेहत और खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। गुरु कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद कुछ समय के लिए आर्थिक स्थिरता, सरकारी कल्याण योजनाओं, कृषि और रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार की उम्मीद की संभावना है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु का चंद्र की राशि कर्क में गोचर करना कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु का कर्क राशि में गोचर करना लाभकारी साबित हो सकता है। आपके लिए धन वृद्धि के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। आपको वाणी से लाभ भी हो सकता है। साल के मध्य में धन की स्थिति में सुधार होगा।
कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का चंद्र की राशि कर्क में गोचर करना कैसा रहेगा?
कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का कर्क राशि में गोचर करना फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको जन्म-जन्मान्तर का पुण्य फलेगा। व्यापार, विवाह, संतान, सेहत जैसे मामलों में आपको उन्नति मिलेगी। यह आपके जीवन का स्वर्णिम काल भी साबित हो सकता है।
तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का चंद्र की राशि कर्क में गोचर करना कैसा रहेगा?
तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का कर्क राशि में गोचर करना शुभ साबित हो सकता है। आप नाम-प्रतिष्ठा कमाएंगे। करियर में प्रमोशन के योग हैं। राजनीति में जाने वालों के लिए समय बेहद शुभ माना जा रहा है। करियर में बड़ा अवसर भी मिल सकता है। व्यापार में विस्तार की संभावना है।
कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का चंद्र की राशि कर्क में गोचर करना कैसा रहेगा?
कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का कर्क राशि में गोचर करना पॉजिटिव साबित हो सकता है। काम्पिटिशन के मामले में आपको विजय मिलेगी। कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। मेडिकल और कानून के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। सेहत के मामले में सावधानी बनाए रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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