72 दिन तक 5 राशियों को गुरु से मिलेगा महालाभ, दिखने लगेंगे ये बदलाव
Guru Transit Jupiter Rashifal 2026 : गुरु अबसे 72 दिन के लिए सूर्य की सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। पंडित जी से जानें कि इतने दिनों में किन 5 राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है?
Rashifal Jupiter Transit Guru Rashifal 2026 : गुरु इस वक्त सिंह राशि में हैं और अगले 72 दिन तक यहीं रहने वाले हैं। यानी अबसे लेकर जनवरी तक गुरु सूर्य की ही राशि में गोचर करते रहेंगे। गुरु और सूर्य की एनर्जी से जिन राशियों को लाभ मिलेगा उन्हें नौकरी से लेकर रिश्तों में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आर्थिक स्थिति में भी कई अच्छे बदलाव दिखेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार गुरु के राशि परिवर्तन से कुल 5 राशियों को लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये 5 राशियां कौन सी हैं?
गुरु राशि परिवर्तन से 5 राशियों को होगा फायदा-
मेष राशि पर गुरु राशि परिवर्तन से क्या असर होगा?
मेष राशि वालों को गुरु के राशि परिवर्तन का लाभ मिलेगा। हर एक काम अब अगले 72 दिन में पूरे होते जाएंगे। पैसों की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। लव लाइफ में सब कुछ सही होगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। नौकरी में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सही ट्रैक के साथ आगे बढ़ता जाएगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को खूब लाभ मिलने वाला है।
कर्क राशि पर गुरु राशि परिवर्तन से क्या असर होगा?
गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन से कर्क राशि वालों को भी फायदा होगा। इस राशि के जातक पैसों की स्थिति में ग्रोथ होते देखेंगे। पैसों की दिक्कत से जो काम अटक रहे थे उसमें स्पीड आएगी। ऐसे में मन भी शांत रहने लगेगा। हर तरफ से आने वाला प्रेशर काफी हद तक कम होगा। अब तक की गई मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। पिता की ओर से हर चीज में फुल सपोर्ट मिलने वाला है।
सिंह राशि पर गुरु राशि परिवर्तन से क्या असर होगा?
अगले 72 दिन सिंह राशि वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस राशि के जातक अगले कुछ दिन पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। इस दौरान पैसों का लाभ हो सकता है। किसी अहम फैसले में घरवालों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस बीच काम के प्रति अलग लगाव पैदा होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वहीं पार्टनर के साथ अगर किसी भी तरह की बात खटक रही है तो बात करें। बातचीत से कई मुश्किल चीजों का भी हल मिल जाएगा। जिन चीजों में अब तक देरी हो रही थी वो भी बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा।
गुरु गोचर की ये सामान्य रिपोर्ट है। गुरु की बदली स्थिति का असर हर एक राशि पर पड़ता है और इस वजह से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा ये आप पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाकर पता लगा सकते हैं। पंडित से फ्री में चैट करने के लिए यहां क्लिक करें।
धनु राशि पर गुरु राशि परिवर्तन से क्या असर होगा?
धनु राशि वालों को गुरु गोचर से भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं या फिर बिजनेस से जुड़े हैं हर चीज सही दिशा में आगे बढ़ेगी। पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ सही होता जाएगा। घर-परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और घर के सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल भी बिठा पाएंगे। संतान सुख मिलने से मन खुश रहेगा। पैसों को लेकर जो भी बाधाएं अब तक आती रही हैं उसमें राहत मिलने के चांस हैं।
कुंभ राशि पर गुरु राशि परिवर्तन से क्या असर होगा?
गुरु अगले 72 दिन कुंभ राशि वालों के लिए चीजें आसान बना देंगे। शनि की इस राशि को कहीं से अटका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद जगेगी। ऐसे में पैसों की स्थिति में बदलाव जरूर आएगा। जॉब में किसी भी तरह की दिक्कत आती रही है तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। पार्टनर के साथ इस दौरान क्वालिटी समय बिताने का पूरा मौका मिलेगा। इस दौरान नए लोगों से मुलाकात भी संभव है। करियर के मामले में सब कुछ सही होता जाएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र