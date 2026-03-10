Hindustan Hindi News
120 दिन तक वक्री गुरु होंगे मार्गी, कल से इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

Mar 10, 2026 10:52 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Rashifal Guru Transit Jupiter Direct Horoscope 2026 : गुरु लगभग 120 दिन से वक्री चाल में गोचर कर रहे थे और अब मार्गी होने जा रहे हैं। ऐसे में गुरु की इस मार्गी चाल से कुछ राशि के जातकों को बंपर लाभ हो सकता है। 

Rashifal Guru Transit Jupiter direct Horoscope, मार्गी गुरु राशिफल: देवगुरु बृहस्पति की चाल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब भी गुरु की चाल में बदलाव होता है, देश-दुनिया समेत सभी 12 राशियों पर कुछ-न-कुछ इफेक्ट देखा जाता है। इस समय गुरु बुध की राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं। गुरु का गोचर वक्री चाल में हो रहा है। कल, बुधवार के दिन गुरु चाल बदलकर मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी चाल यानि सीधी चाल में गुरु का गोचर कल से शुरू हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, 11 मार्च 2026 के दिन गुरु सुबह में 08 बजकर 58 मिनट पर वक्री से मार्गी हो जाएंगे। पिछले साल में नवंबर के समय में गुरु ने वक्री चाल चलना शुरू की थी। गुरु लगभग 120 दिन तक वक्री रहे हैं और अब मार्गी होने जा रहे हैं। ऐसे में गुरु की इस मार्गी चाल से कुछ राशियों को जबरदस्त फायदा हो सकता है तो कुछ के लिए टाइम थोड़ा सा स्ट्रेस भी ला सकता है। इस साल में 13 दिसंबर 2026 तक गुरु मार्गी चाल में गोचर करने वाले हैं। आइए जानते हैं गुरु के मार्गी होने से किन राशियों के लिए समय शानदार साबित हो सकता है-

कन्या राशि वालों के लिए 120 दिन तक वक्री गुरु का मार्गी होना कैसा रहेगा?

गुरु के मार्गी चाल में गोचर करने से कन्या राशि को फायदा हो सकता है। करियर से जुड़ी जिम्मेदारियों पर फोकस बढ़ेगा। बिजनेस के मामले में जरूरी कदम उठा सकते हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। कमाई करने के नए आइडिया सामने आ सकते हैं।

सिंह राशि वालों के लिए 120 दिन तक वक्री गुरु का मार्गी होना कैसा रहेगा?

सिंह राशि के लिए गुरु का मार्गी चाल में गोचर करना लाभकारी साबित हो सकता है। कारोबार में सफलता मिल सकती है। बातचीत की स्किल्स में सुधार होगा। वाणी में मधुरता बनाए रखना बेहतर रहेगा। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। कुछ जातकों को नई जॉब मिल सकती है। सुख-शांति का माहौल बना रहेगा। अपनों के साथ समय बिताएंगे।

कर्क राशि वालों के लिए 120 दिन तक वक्री गुरु का मार्गी होना कैसा रहेगा?

गुरु के मार्गी चाल में गोचर करने से कर्क राशि के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। कुछ जातकों को बड़ी डील मिल सकती है। धन वृद्धि की संभावना है। करियर के मामले में बेहतरीन ऑफर भी मिल सकता है। बॉस के साथ रिश्ते में सुधार होगा। कुछ जरूरी डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। बातचीत से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

