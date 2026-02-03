Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Rashifal Guru Rashifal Jupiter Transit after Holi 2026 Guru Margi will bring benefits to these zodiac signs
होली के बाद बदलेगी गुरु की चाल, मार्गी गोचर देगा इन 3 राशियों को फायदा ही फायदा

होली के बाद बदलेगी गुरु की चाल, मार्गी गोचर देगा इन 3 राशियों को फायदा ही फायदा

संक्षेप:

Rashifal Guru Rashifal Jupiter Transit 2026: इस साल मार्च ही शुरुआत में होली पड़ रही है। गुरु वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं। होली के बाद गुरु की चाल में बदलाव होगा, जिससे कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ हो सकता है। 

Feb 03, 2026 04:03 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Rashifal Guru Rashifal Jupiter Transit 2026, गुरु मार्गी राशिफल: ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह अपने समय अवधि अनुसार, एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते रहते हैं। इस समय गुरु मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। इस साल मार्च ही शुरुआत में होली पड़ रही है। गुरु वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं। होली के बाद गुरु की चाल में बदलाव होगा। पंचांग के अनुसार, 11 मार्च 2026 के दिन गुरु मार्गी यानि सीधी चाल में गोचर करना शुरू करेंगे। गुरु के मार्गी होने से कुछ राशि के जातकों का समय लाभकारी और कुछ राशियों के लिए टाइम थोड़ा मुश्किल भरा साबित हो सकता है। इसलिए आइए जानते हैं होली के बाद गुरु की मार्गी चाल किन राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है-

होली के बाद बदलेगी गुरु की चाल, मार्गी गोचर देगा इन 3 राशियों को फायदा ही फायदा

तुला राशि के लिए गुरु की मार्गी चाल कैसी रहेगी?

होली के बाद गुरु की मार्गी चाल तुला राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आपकी पद-प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। व्यापारियों के काम की प्रशंसा होगी साथ ही प्रॉफिटेबल डील भी मिल सकती है। हेल्दी रहेंगे पर हाइड्रेटेड रहना न भूलें। आप हर टास्क को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट करेंगे।

कुंभ राशि के लिए गुरु की मार्गी चाल कैसी रहेगी?

होली के बाद गुरु की मार्गी चाल कुंभ राशि के लिए शुभ साबित हो सकती है। अपनी आर्थिक दिक्कतें दूर हो सकती हैं। कानूनी मामले हल हो जाएंगे। धन का आगमन होगा। स्टूडेंट्स का फोकस पढ़ाई पर रहेगा और दिन शुभ माना जा रहा है। लव लाइफ भी अच्छे रहने वाली है। हेल्थ पर ध्यान दें।

मीन राशि के लिए गुरु की मार्गी चाल कैसी रहेगी?

मीन राशि के लोगों के लिए होली के बाद गुरु की मार्गी चाल लाभदायक साबित हो सकती है। विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन के नए अवसर मिल सकते हैं। जीवन में चल रहा स्ट्रेस कम होगा। इस दौरान आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहने वाले हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

गुरु के मार्गी गोचर के दौरान क्या न करें?

  • गुरु के इस गोचर के दौरान आपको कर्ज लेने या देने से बचना चाहिए।
  • मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार के दिन नाखून और बालों को काटने से बचें। इससे गुरु ग्रह कमजोर पड़ सकता है।
  • इस गोचर के दौरान किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए।
  • गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए तामसिक चीजों से परहेज करना अच्छा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
