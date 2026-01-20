12 साल बाद गुरु होंगे मार्गी, इन 3 राशियों की बढ़ेगी धन-दौलत

12 साल बाद गुरु होंगे मार्गी, इन 3 राशियों की बढ़ेगी धन-दौलत
Rashifal Guru Margi After 12 years Jupiter direct: इस साल गुरु वक्री से मार्गी चाल में गोचर करेंगे। बस कुछ ही दिनों में गुरु मार्गी चाल में गोचर करना शुरू करेंगे, जिससे कुछ राशियों कि किस्मत चमक सकती है।
Rashifal Guru Margi, Jupiter Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में सभी 12 ग्रहों में गुरु को अपने नाम अनुसार गुरु का दर्जा प्राप्त है। इस समय गुरु मिथुन राशि में विराजमान हैं और उलटी चाल में गोचर कर रहे हैं। गुरु की चाल बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। गुरु की चाल स्लो स्पीड में बदलती रहती है। इस साल गुरु वक्री से मार्गी चाल में गोचर करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार, गुरु मार्च के महीने से मार्गी चाल में गोचर करना शुरू करेंगे। ऐसे में गुरु की चाल के मद्देनजर कुछ राशियों के लिए समय काफी शुभ साबित हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं गुरु ग्रह के वक्री से मार्गी होने पर किन राशियों का भाग्य चमकने वाला है-
सिंह राशि
गुरु ग्रह का वक्री से मार्गी होना सिंह राशि के लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है।
- गुरु के शुभ प्रभाव से कई प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी।
- समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
- आर्थिक मामलों में आपको सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत है।
- वहीं, इन्वेस्टमेंट के कई नए ऑप्शन इस दौरान आपको मिल सकते हैं।
वृषभ राशि
गुरु ग्रह का वक्री से मार्गी होना वृषभ राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
- आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है।
- व्यापारियों को कई अच्छे इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं।
- लव लाइफ में थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव रहेंगे, जिन्हें बातचीत करके निपटाया जा सकता है।
- करियर लाइफ में कई टास्क मिल सकते हैं, जो आपकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं।
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए गुरु ग्रह का वक्री से मार्गी होना शुभ परिणाम लेकर आया है।
- आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहेगी।
- हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है।
- स्टूडेंट्स को कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है।
- परिवार के सदस्यों के साथ घूमने भी जा सकते हैं।
- आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।