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शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर करेंगे, इन 3 राशियों पर बरसेगा पैसा ही पैसा

Apr 22, 2026 11:05 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rashifal Guru Horoscope Jupiter Transit 2026 : कुछ ही दिनों में गुरु नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन इस बार शनि के नक्षत्र में होने जा रहा है।

शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर करेंगे, इन 3 राशियों पर बरसेगा पैसा ही पैसा

Rashifal Guru Horoscope Jupiter Transit, गुरु का नक्षत्र गोचर राशिफल : समय-समय पर ग्रहों के गुरु बृहस्पति गोचर करते हैं, जो अपने साथ शुभ और अशुभ परिणाम साथ लेकर आता है। कुछ ही दिनों में गुरु नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन इस बार शनि के नक्षत्र में होने जा रहा है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 18 जून 2026 के दिन पुष्य नक्षत्र में गुरु गोचर करने जा रहे हैं। इस नक्षत्र में गुरु 18 अगस्त 2026 तक विराजने वाले हैं। गुरु का ये नक्षत्र गोचर सभी राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव डालेगा। आइए जानते हैं शनि के नक्षत्र में गुरु के प्रवेश से किन राशियों को लाभ और किस्मत का साथ मिल सकता है-

शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर करेंगे, इन 3 राशियों पर बरसेगा पैसा ही पैसा

धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा?

धनु राशि के जातकों के लिए शनि के पुष्य नक्षत्र में गुरु का गोचर फायदेमंद साबित हो सकती है। मन आपका शांति और प्रसन्नता से भरपूर रहेगा। गुरु के शुभ प्रभाव से आपकी इंकम बढ़ने की संभावना है। वहीं, धन आगमन के योग बन रहे हैं। करियर लाइफ में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। लव लाइफ में भी रोमांस बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी।

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कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा?

शनि के पुष्य नक्षत्र में गुरु का गोचर कर्क राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। जीवन में सुख और खुशियां बनी रहेंगी। इस दौरान आपकी आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाएंगी। व्यापारी को व्यापार से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ माना जा रहा है। करियर में सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत है।

कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा?

कन्या राशि वालों के लिए शनि के पुष्य नक्षत्र में गुरु का गोचर होने से फायदा होने की संभावना जताई जा रही है। कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। वहीं, करियर से जुड़े जरूरी टास्क भी मिल सकते हैं। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। कुछ नए लोगों से मुलाकात होना भी संभव है। अचानक से धन लाभ हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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