कल दशहरा पर इन 7 राशियों पर झमाझम बरसेगा पैसा, सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध, मंगल, शनि, चंद्र करेंगे कमाल
Horoscope Dussehra 2026 Rashifal : इस साल का दशहरा मंगलवार के दिन अत्यंत शुभ संयोग में पड़ रहा है। कई ग्रहों और राजयोग का अद्भुत संयोग इस दिन कुछ राशियों को जबरदस्त फायदा देने वाला है।
Rashifal Dussehra Horoscope 2026, दशहरा का राशिफल : इस साल मंगलवार के दिन दशहरा मनाया जा रहा है। दशहरा पर ग्रहों की शुभ चाल से कई राजयोगों का निर्माण हो रहा है। दशहरा के दिन सूर्य, शुक्र और बुध तुला राशि में रहेंगे, शनि मीन राशि में रहेंगे। कर्क राशि में गुरु और मंगल रहेंगे। राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में रहेंगे। मन के कारक चंद्रमा इस दिन मकर राशि में विराजमान रहेंगे। बुध, शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। गुरु और मंगल की युति से गुरु मंगल योग का निर्माण हो रहा है। सूर्य और शुक्र मिलकर शुक्रादित्य राजयोग बना रहे हैं। वहीं, शुक्र के तुला गोचर से मालव्य राजयोग और गुरु की चाल से हंस राजयोग बनी बन रहा है। ऐसे में दशहरे के दिन ग्रहों की चाल से कुछ राशियों की किस्मत जगमगा सकती है। आइए पंडित जी से जानते हैं दशहरा का दिन किन राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है।
कल दशहरा पर इन 7 राशियों पर झमाझम बरसेगा पैसा, सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध, मंगल, शनि, चंद्र करेंगे कमाल
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, दशहरा के शुभ दिन पर लगभग 7 राशियों दिन लाभप्रद माना जा रहा है।
मेष राशि के जातकों के लिए दशहरा का दिन कैसा रहेगा?
मेष राशि के जातकों के लिए दशहरा का दिन लाभदायक माना जा रहा है। पैसों का आगमन होगा। आपको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा।
वृषभ राशि के जातकों के लिए दशहरा का दिन कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के जातकों के लिए दशहरा का दिन पॉजिटिव माना जा रहा है। ओई अच्छी खबर मिल सकती है।
कर्क राशि के जातकों के लिए दशहरा का दिन कैसा रहेगा?
कर्क राशि के जातकों के लिए दशहरा का दिन शानदार माना जा रहा है। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। सुख-शांति से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा।
तुला राशि के जातकों के लिए दशहरा का दिन कैसा रहेगा?
तुला राशि के जातकों के लिए दशहरा का दिन शुभ माना जा रहा है। फाइनेंशियल सिचूऐशन मजबूत होगी। इंकम बढ़ाने के लिए आपको नए सोर्स मिल सकते हैं।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दशहरा का दिन कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दशहरा का दिन खास माना जा रहा है। घर का माहौल बढ़िया रहेगा। नई जॉब डील मिलने की भी संभावना है।
मकर राशि के जातकों के लिए दशहरा का दिन कैसा रहेगा?
मकर राशि के जातकों के लिए दशहरा का दिन फायदेमंद माना जा रहा है। पैसों के मामले में अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जो प्रॉफिटेबल भी साबित होगी।
मीन राशि के जातकों के लिए दशहरा का दिन कैसा रहेगा?
मीन राशि के जातकों के लिए दशहरा का दिन लाभप्रद माना जा रहा है। समृद्धि बनी रहेगी। लाइफ में रोमांस बना रहेगा। पूजा-पाठ में आपका खूब मन लगेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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