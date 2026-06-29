बुध की चाल आज से बदलेगी, किन राशियों के लिए अच्छे होंगे बुध के बदलाव
आइए जानते हैं बुध के वक्री होने से आप पर क्या -क्या असर होगा, आपकी राशि को इससे क्या फर्क पड़ेगा। यह जानने के लिए यहां पढ़ें
Budh Vakri : आज से बुध वक्री हो रहे हैं। बुध के वक्री होने से कई राशियों के लिए चीजें बदलेंगी। बुध ग्रह के वक्री होने से कुछ राशियों के लिए अच्छा और कछ राशियों के लिए चीजें थोड़ी खराब होंगी। हैं। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं और बुध कर्क राशि में जाकर वक्री हो रहे हैं। ऐसे में आपको अपनी अंतर्ज्ञान को लेकर देखना होगा। आपका मन और दिमाग क्या कह रहा है, उसे देखें। आपको इमोशंस को लेकर, अपनी संवेदनाओं को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर ध्यान देना होगा। आइए जानते हैं बुध के वक्री होने से आपके लिए क्या लाभ होगा। यहां पढ़ें आप पर बुध का क्या असर होगा और विभिन्न राशियों पर बुध का क्या असर होगा।
बुध के वक्री होने से क्या होता है?
कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो आप जिस पर फोकस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ठहराव कराएगा, आपको वापस नजर दोड़ानी होगी कि आपने अभी तक क्या किया है। बुध ग्रह आपको सोचने समझने और लॉजिक देने और कम्युनिकेशन का कारक है। ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या फैसले ले रहे हैं। कम्युनिकेशन कैसा है और तर्क देने की क्षमता आपमें क्या है। इसको लेकर बुध आपको कंट्रोल करते हैं।
बुध के वक्री होने से किन राशियों के लिए लाभ के योग, ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार जानें
बुध की चाल मेष राशि को कैसे करेगी प्रभावित
बुध की चाल से मेष राशि वालों के लिए आर्थिक तौर पर अच्छे रिजल्ट तो हैं ही साथ ही नौकरी और आपके फैसले लेने की क्षमता भी पहले से अच्छी होगी। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है।
बुध की वक्री चाल कर्क राशि के क्या संयोग लाएगी
आपके बिजनेस में आको संयोग से लाभ मिल सकते हैं। इनकम पहले से अच्छी होगी और आगे जाकर आप आर्थिक लाभ भी पाएंगे। आपके तार्किक क्षमता भी पहले से अच्छी हो सकती हैष कुल मिलाकर आप अच्छा फील करेंगे।
बुध की वक्री चाल वृश्चिक राशि को क्या लाभ देगी
आपको भाग्य के साथ के कारण आपके काम बनेंगे, बिजनेस में भी आपके लिए अच्छे योग हैं। नौकरी में आपको कई तरह से लाभ मिलते नजर आ रहे हैं। आपकी आर्थिक तौर पर स्थिति अच्छी बनेंगी और आगे चलकर आप अच्छे रिजल्ट पाएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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