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बुध की चाल आज से बदलेगी, किन राशियों के लिए अच्छे होंगे बुध के बदलाव

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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आइए जानते हैं बुध के वक्री होने से आप पर क्या -क्या असर होगा, आपकी राशि को इससे क्या फर्क पड़ेगा। यह जानने के लिए यहां पढ़ें

बुध की चाल आज से बदलेगी, किन राशियों के लिए अच्छे होंगे बुध के बदलाव

Budh Vakri : आज से बुध वक्री हो रहे हैं। बुध के वक्री होने से कई राशियों के लिए चीजें बदलेंगी। बुध ग्रह के वक्री होने से कुछ राशियों के लिए अच्छा और कछ राशियों के लिए चीजें थोड़ी खराब होंगी। हैं। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं और बुध कर्क राशि में जाकर वक्री हो रहे हैं। ऐसे में आपको अपनी अंतर्ज्ञान को लेकर देखना होगा। आपका मन और दिमाग क्या कह रहा है, उसे देखें। आपको इमोशंस को लेकर, अपनी संवेदनाओं को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर ध्यान देना होगा। आइए जानते हैं बुध के वक्री होने से आपके लिए क्या लाभ होगा। यहां पढ़ें आप पर बुध का क्या असर होगा और विभिन्न राशियों पर बुध का क्या असर होगा।

बुध के वक्री होने से क्या होता है?

कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो आप जिस पर फोकस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ठहराव कराएगा, आपको वापस नजर दोड़ानी होगी कि आपने अभी तक क्या किया है। बुध ग्रह आपको सोचने समझने और लॉजिक देने और कम्युनिकेशन का कारक है। ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या फैसले ले रहे हैं। कम्युनिकेशन कैसा है और तर्क देने की क्षमता आपमें क्या है। इसको लेकर बुध आपको कंट्रोल करते हैं।

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बुध की चाल मेष राशि को कैसे करेगी प्रभावित

बुध की चाल से मेष राशि वालों के लिए आर्थिक तौर पर अच्छे रिजल्ट तो हैं ही साथ ही नौकरी और आपके फैसले लेने की क्षमता भी पहले से अच्छी होगी। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है।

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बुध की वक्री चाल कर्क राशि के क्या संयोग लाएगी

आपके बिजनेस में आको संयोग से लाभ मिल सकते हैं। इनकम पहले से अच्छी होगी और आगे जाकर आप आर्थिक लाभ भी पाएंगे। आपके तार्किक क्षमता भी पहले से अच्छी हो सकती हैष कुल मिलाकर आप अच्छा फील करेंगे।

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बुध की वक्री चाल वृश्चिक राशि को क्या लाभ देगी

आपको भाग्य के साथ के कारण आपके काम बनेंगे, बिजनेस में भी आपके लिए अच्छे योग हैं। नौकरी में आपको कई तरह से लाभ मिलते नजर आ रहे हैं। आपकी आर्थिक तौर पर स्थिति अच्छी बनेंगी और आगे चलकर आप अच्छे रिजल्ट पाएंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


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कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


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