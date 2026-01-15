3 बार बुध 2026 में चलेंगे उलटी चाल, इन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

3 बार बुध 2026 में चलेंगे उलटी चाल, इन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन
Rashifal Budh Vakri Mercury Transit retrograde: कुछ ही दिनों में बुध वक्री यानी उलटी चाल में गोचर करना शुरू करेंगे। इस साल 2026 में लगभग 3 बार बुध वक्री चाल में गोचर करेंगे, जिससे कुछ राशियों की बेहद सावधान रहना होगा।
Rashifal Budh Vakri Mercury Transit 2026: इस समय ग्रहों के राजकुमार बुध धनु राशि में विराजमान हैं और सीधी चाल में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष विद्या में बुध की उलटी चाल विशेष महत्व रखती है। कुछ ही दिनों में बुध वक्री यानी उलटी चाल में गोचर करना शुरू करेंगे। इस साल 2026 में लगभग 3 बार बुध वक्री चाल में गोचर करेंगे। फरवरी से मार्च, फिर जून से जुलाई और इसके बाद अक्टूबर से नवंबर महीने में बुध का वक्री गोचर होगा। बुध की वक्री चाल से कुछ राशियां पॉजिटिव परिणाम पाएंगी तो कुछ को सावधान भी रहना होगा। इसलिए आइए जानते हैं 2026 में बुध के वक्री होने से किन राशियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं-
तुला राशि
2026 में बुध का वक्री होना तुला राशि के लोगों के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है।
यह समय तुला राशि के लोगों के लिए मुश्किल भरा रहने वाला है।
कार्यक्षेत्र में काम का प्रेशर ज्यादा महसूस हो सकता है।
व्यापारियों को कुछ मुश्किलें आ सकती हैं लेकिन किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सोच-विचार जरूर करें।
कन्या राशि
कन्या राशि के लोगों के लिए 2026 में बुध का वक्री होना लाभदायक नहीं माना जा रहा है।
निजी जीवन और व्यावसायिक जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं।
मानसिक स्वास्थ्य में भी उतार-चढ़ाव रहेगा।
वहीं, इस दौरान यात्रा करते समय सावधानी जरूर बरतें।
अपनी मां की सेहत का खास ख्याल रखें।
वृश्चिक राशि
2026 में बुध का वक्री होना वृश्चिक राशि के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है।
कुछ कामों में देरी हो सकती है।
आर्थिक रूप से खर्च भी बढ़ सकते हैं।
वैवाहिक जीवन में भी उथल-पुथल मचा रहेगा।
फालतू के झगड़ों से बचें।
इस समय आपके लिए सावधानी बरतना जरूरी है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।