Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Rashifal Budh Vakri Mercury Transit Mercury retrograde three times in 2026 increasing tension for these 3 zodiacs
3 बार बुध 2026 में चलेंगे उलटी चाल, इन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

3 बार बुध 2026 में चलेंगे उलटी चाल, इन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

संक्षेप:

Rashifal Budh Vakri Mercury Transit retrograde: कुछ ही दिनों में बुध वक्री यानी उलटी चाल में गोचर करना शुरू करेंगे। इस साल 2026 में लगभग 3 बार बुध वक्री चाल में गोचर करेंगे, जिससे कुछ राशियों की बेहद सावधान रहना होगा। 

Jan 15, 2026 07:51 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Rashifal Budh Vakri Mercury Transit 2026: इस समय ग्रहों के राजकुमार बुध धनु राशि में विराजमान हैं और सीधी चाल में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष विद्या में बुध की उलटी चाल विशेष महत्व रखती है। कुछ ही दिनों में बुध वक्री यानी उलटी चाल में गोचर करना शुरू करेंगे। इस साल 2026 में लगभग 3 बार बुध वक्री चाल में गोचर करेंगे। फरवरी से मार्च, फिर जून से जुलाई और इसके बाद अक्टूबर से नवंबर महीने में बुध का वक्री गोचर होगा। बुध की वक्री चाल से कुछ राशियां पॉजिटिव परिणाम पाएंगी तो कुछ को सावधान भी रहना होगा। इसलिए आइए जानते हैं 2026 में बुध के वक्री होने से किन राशियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

3 बार बुध 2026 में चलेंगे उलटी चाल, इन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

तुला राशि

2026 में बुध का वक्री होना तुला राशि के लोगों के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है।

यह समय तुला राशि के लोगों के लिए मुश्किल भरा रहने वाला है।

कार्यक्षेत्र में काम का प्रेशर ज्यादा महसूस हो सकता है।

व्यापारियों को कुछ मुश्किलें आ सकती हैं लेकिन किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सोच-विचार जरूर करें।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि में राहु-मंगल की चाल से पलटेगा इन 3 राशियों का भाग्य, चमक उठेगी किस्मत
ये भी पढ़ें:मकर राशि में मंगल, सूर्य और शुक्र गोचर, 16 जनवरी से इन राशियों को होगा प्रॉफिट

कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों के लिए 2026 में बुध का वक्री होना लाभदायक नहीं माना जा रहा है।

निजी जीवन और व्यावसायिक जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं।

मानसिक स्वास्थ्य में भी उतार-चढ़ाव रहेगा।

वहीं, इस दौरान यात्रा करते समय सावधानी जरूर बरतें।

अपनी मां की सेहत का खास ख्याल रखें।

वृश्चिक राशि

2026 में बुध का वक्री होना वृश्चिक राशि के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है।

कुछ कामों में देरी हो सकती है।

आर्थिक रूप से खर्च भी बढ़ सकते हैं।

वैवाहिक जीवन में भी उथल-पुथल मचा रहेगा।

फालतू के झगड़ों से बचें।

इस समय आपके लिए सावधानी बरतना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:16 जनवरी को माघ शुक्र प्रदोष व्रत, पढ़ें शुक्र प्रदोष व्रत कथा व शिव जी की आरती
ये भी पढ़ें:कल शाम में करें शुक्र प्रदोष व्रत का खास उपाय, शिव जी की कृपा से बढ़ेगा सौभाग्य
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
budh Gochar Mercury Transit Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने