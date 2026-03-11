Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

17 दिन बाद बुध होंगे उदय, 18 मार्च से मेष समेत 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Mar 11, 2026 02:17 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Rashifal Budh Transit of Mercury Horoscope 2026: बुध की चाल कुछ राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित होगी तो कुछ राशियों के लिए तनाव का कारण भी बन सकती है। बुध का गोचर होने से कुछ राशियों को अच्छी खबर मिल सकती है-

17 दिन बाद बुध होंगे उदय, 18 मार्च से मेष समेत 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Rashifal Budh Transit of Mercury Horoscope 2026, बुध का गोचर: बुध ग्रहों के राजकुमार हैं। बुध की चाल का असर मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ता है। इस समय शनि की कुंभ राशि में बुध का गोचर हो रहा है। बुध अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध की चाल कुछ राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित होगी तो कुछ राशियों के लिए तनाव का कारण भी बन सकती है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 18 मार्च के दिन से बुध अस्त से उदित अवस्था में गोचर करना शुरू करेंगे। ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर उदित अवस्था में अप्रैल के महीने तक रहेगा। 27 अप्रैल को बुध फिर से अस्त हो जाएंगे। लगभग 17 दिन तक अस्त रहने के बाद ग्रहों के राजकुमार बुध उदय होंगे। ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर होने से कुछ राशियों को अच्छी खबर मिल सकती है-

17 दिन बाद बुध होंगे उदय, 18 मार्च से मेष समेत 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

मेष राशि के जातकों के लिए बुध का अस्त से उदय होना कैसा रहेगा?

उदित अवस्था में ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर मेष राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आया है। आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। व्यापारियों को कई अच्छे इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। लव लाइफ में थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव रहेंगे, जिन्हें बातचीत करके निपटाया जा सकता है। करियर लाइफ में कई टास्क मिल सकते हैं, जो ग्रोथ में आपकी मदद कर सकते हैं।

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का अस्त से उदय होना कैसा रहेगा?

तुला राशि के लोगों के लिए अस्त से उदित अवस्था में बुध का गोचर होना फायदेमंद साबित हो सकता है। बुध के शुभ प्रभाव से कई कार्यो में सफलता मिलेगी। समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में आपको सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत है। वहीं, इन्वेस्टमेंट के कई नए ऑप्शन इस दौरान आपको मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल 11 मार्च: इन 5 राशियों का दिन रहेगा खास, होगा प्रॉफिट

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का अस्त से उदय होना कैसा रहेगा?

अस्त से उदित अवस्था में बुध का गोचर होना कुंभ राशि वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। लाइफ में आपके पॉजिटिविटी बनी रहेगी। सेहत में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव बने रहेंगे। इसलिए हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। स्टूडेंट्स को कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:120 दिन तक वक्री गुरु होंगे मार्गी, कल से इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:शनि, बुध, मंगल की अस्त चाल करेगी कमाल, 2 दिन बाद से इन 3 राशियों को खूब होगा लाभ
ये भी पढ़ें:लव राशिफल: मेष समेत 12 राशियों के लिए 11 मार्च का दिन कैसा रहेगा?
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
budh Gochar Mercury Transit Rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने