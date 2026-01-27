4 दिन बाद बुध करेंगे गोचर, कुंभ समेत इन राशियों की खूब होगी कमाई

Rashifal Budh Transit of Mercury, बुध का नक्षत्र गोचर 2026: बुध ग्रह सभी ग्रहों में राजकुमार की पदवी संभाल रहे हैं। बुध ग्रह का गोचर काफी प्रभावशाली माना जाता है। बुध के गोचर करने से सभी 12 राशियों पर कुछ-न-कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। वाणी, बिजनेस और बुद्धि के कारक माने जाते हैं बुध ग्रह। इस समय मकर राशि में बुध गोचर कर रहे हैं, जो शनि की राशि है। जल्द ही बुध नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अगले 4 दिनों में बुध की चाल बदलेगी। इस बार बुध श्रवण नक्षत्र से धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर करने जा रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल माने जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 31 जनवरी को 03 बजकर 27 मिनट पर ग्रहों के राजकुमार बुध धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। बुध के इस नक्षत्र गोचर से कुछ राशियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे तो कुछ राशियों की दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं बुध के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर से कुछ राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है-