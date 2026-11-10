13 नवंबर से 4 राशियों का बदलेगा समय, बुध की सीधी चाल करेगी कमाल
Budh Margi Horoscope: बुध 13 नवंबर को अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। बुध की चाल बदलने से कई राशियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। जानें बुध मार्गी से किन राशियों का बदलेगा समय।
Budh margi 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। बुध वाणी, बुद्धि, तार्किक क्षमता, व्यापार और संवाद के कारक माने जाते हैं। बुध समय-समय पर अपनी चाल में बदलाव करते हैं, जिसका प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ता है। इस समय बुध अस्त और वक्री हैं। अस्त बुध वक्री अवस्था (उलटी) में तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं और 13 नवंबर 2026 को तुला राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। बुध मार्गी का राशियों पर प्रभाव का आकलन चंद्र राशि के आधार पर किया जाता है।
द्रिक पंचांग के अनुसार, बुद्धि के कारक बुध 24 अक्टूबर 2026, शनिवार को दोपहर 12:41 बजे तुला राशि में वक्री हुए थे और करीब 21 दिन बाद 13 नवंबर 2026 को रात 09:22 बजे इसी राशि में सीधी चाल शुरू करेंगे। अस्त बुध का मार्गी होना कई राशियों के लिए वित्त, करियर और स्वास्थ्य से जुड़ी अच्छी संभावनाएं लेकर आएगा। बुध की राशि में होने वाला बदलाव चार राशियों के जीवन में शुभ प्रभाव डालेगा। जानें बुध मार्गी से किन राशियों लाभ के संकेत।
वृषभ राशि पर मार्गी बुध का कैसा प्रभाव रहेगा?
वृषभ राशि के छठे भाव में बुध मार्गी होंगे। बुध के प्रभाव से इस राशि के लोगों को करियर और व्यापार में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं। नौकरी से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। किसी अच्छी खबर के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। करियर में तरक्की मिल सकती है। छात्रों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है।
कन्या राशि पर बुध मार्गी का प्रभाव कैसा रहेगा?
कन्या राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना या सीधी चाल लाभकारी साबित हो सकती है। बुध आपकी राशि के दूसरे भाव में मार्गी होंगे। इस समय रोजी-रोजगार से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी धन की प्राप्ति होगी। व्यावसायिक सफलता मिलने के संकेत हैं। अपनों में वृद्धि होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
तुला राशि पर मार्गी बुध का कैसा रहेगा प्रभाव?
तुला राशि वालों को बुध ग्रह की सीधी चाल अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम रंग लाएगा। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या पद की प्राप्ति हो सकती है। व्यापारी वर्ग किसी नई डील या सौदे पर साइन कर सकते हैं। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक रूप से उन्नति मिलने की उम्मीद है। कामकाज का दबाव कम होगा और मानसिक शांति मिलेगी।
कुंभ राशि पर मार्गी बुध का कैसा प्रभाव रहेगा?
कुंभ राशि के नवम भाव (भाग्य स्थान) में बुध मार्गी होंगे। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अटके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा करने वालों को कार्यस्थल पर अपनी क्षमता दिखाने के अवसर मिलेंगे। धन की स्थिति बेहतर होगी। किसी प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसका लाभ आपको नौकरी और व्यापार में मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान