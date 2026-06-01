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कल से बुध गोचर राहु के नक्षत्र में, 10 जून तक इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rashifal Budh Gochar, Mercury Transit : बुध के नक्षत्र परिवर्तन करने से कुछ राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है। आइए जानते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध के नक्षत्र बदलने से किन राशियों की किस्मत बदल सकती है-

कल से बुध गोचर राहु के नक्षत्र में, 10 जून तक इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

Rashifal Budh Gochar, Mercury Transit : बुध ग्रहों के राजकुमार हैं। समय-समय पर बुध का नक्षत्र परिवर्तन होता रहता है। इस समय बुध स्वराशि मिथुन और मृगशिरा नक्षत्र में विराजे हुए हैं। बुध ग्रह हर महीने में नक्षत्र बदलते रहते हैं। कल मंगलवार के दिन बुध की चाल में बदलाव होने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, सुबह में 06 बजकर 14 मिनट पर बुध का गोचर आर्द्रा नक्षत्र में होने जा रहा है। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु माने जाते हैं। ऐसे में बुध के नक्षत्र परिवर्तन करने से कुछ राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है। आइए जानते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध के नक्षत्र बदलने से किन राशियों की किस्मत बदल सकती है-

कल से बुध गोचर राहु के नक्षत्र में, 10 जून तक इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र परिवर्तन लाभकरी साबित हो सकता है। कोई नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए जीवनसाथी के साथ बैठकर बातचीत करें। व्यापार में धन लाभ होने के योग हैं। सेहत में सुधार होगा साथ ही प्रेमी-प्रेमिकाओं के संबंध गहरे होंगे।

मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

बुध का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दौरान आपकी पर्सनालिटी निखर के सामने आएगी। नौकरी पेशा लोगों को बॉस का साथ मिलेगा। आर्थिक सिचूऐशन ठीक रहेगी। व्यापार के क्षेत्र में मुनाफा होने के योग हैं। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। किसी विशेष यात्रा पर भी जा सकते हैं। किस्मत आपका साथ देगी। रुका हुआ धन मिलने की भी संभावना है।

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कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र परिवर्तन शुभ माना जा रहा है। विद्यार्थियों को अपने टीचर का साथ मिलेगा। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ वक्त बिताना अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। कारोबार में बनाई गई योजनाएं सफलता के कदम चूमेंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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