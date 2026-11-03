आज से अगले 22 दिन 6 राशियों की खुशियों से भरेगी झोली, राहु के नक्षत्र में लौटे बुध
Budh Gochar ka asar: ग्रहों के राजकुमार बुध करीब एक महीने बाद स्वाति नक्षत्र में वापसी कर गए हैं। बुध का गोचर आज 3 नवंबर 2026 को स्वाति नक्षत्र में हो गया है। जानें बुध गोचर का राशियों पर पॉजिटिव प्रभाव।
Budh Gochar 3 November: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध गोचर महत्वपूर्ण घटना मानी गई है। बुध अपने नक्षत्र में परिवर्तन करते हुए आज यानी 3 नवंबर 2026 को राहु के स्वाति नक्षत्र में आ गए हैं। इस नक्षत्र में बुध 25 नवंबर 2026 तक रहेंगे। इसके पहले बुध ने स्वाति नक्षत्र में गोचर 1 अक्टूबर 2026 को किया था। फिर 12 अक्टूबर 2026 को विशाखा नक्षत्र में आए थे। अब करीब एक महीने बाद फिर से राहु के नक्षत्र में वापसी की है। बुध को संवाद, तर्क, व्यापार, शिक्षा और वाणी का कारक माना जाता है। जबकि राहु आकस्मिक घटनाओं या भ्रम का कारक है। स्वाति नक्षत्र में गोचर करने से बुध राहु से प्रभावित रहेंगे। राहु के प्रभाव के कारण कुछ राशियों को जहां सावधानी बरतनी होगी, वहीं कुछ राशि वाले अपने जीवन में आकस्मिक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। जानें बुध का स्वाति नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों को देगा शुभ फल।
वृषभ राशि:
वृषभ राशि वालों के लिए बुध गोचर आकस्मिक धन दिला सकता है। इस समय नौकरी में नए अवसरों की प्राप्ति होगी व्यापार करने वालों को मुनाफा और विस्तार के अवसर मिलेंगे। किसी सुखद समाचार के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। परिवार सहयोगी रहेगा।
मिथुन राशि:
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय अवसरों और संभावनाओं से भरा रह सकता है। रोजी-रोजगार में तरक्की मिल सकती है। आय में वृद्धि के संकेत हैं। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में सफल रहेंगे। अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। कारोबार में उन्नति मिलेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलेंगे।
कन्या राशि:
कन्या राशि वालों को बुध का स्वाति नक्षत्र में गोचर अच्छा रहेगा। इस समय आपके अटके हुए काम तेज गति से पूरे हो सकते हैं। वाणी प्रभावशाली रहेगी। व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सहकर्मियों का सहयोग मिलने से किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल रहेंगे। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे।
तुला राशि:
तुला राशि वालों की धन संबंधी परेशानियां खत्म होंगी। नौकरी पेशा करने वालों को कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। ऑफिस में आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी साबित करने में सफल रहेंगे। कारोबारियों को निवेश से लाभ के संकेत हैं। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। मानसिक तनाव दूर होगा।
मकर राशि:
मकर राशि वालों के धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। व्यापार में नई डील या सौदे पर साइन करने का अवसर मिलेगा। कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। क्रिएटिव कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे।
कुंभ राशि:
कुंभ राशि वालों की व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम रंग लाएगा। धन संचय के नए अवसर मिलेंगे। खर्चों में कमी आएगी और आय में वृद्धि के संकेत हैं। मानसिक तौर पर राहत महसूस करेंगे। कामकाज के सिलसिले में यात्राएं करेंगे, जो कि लाभकारी रहेंगी। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान