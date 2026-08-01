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आज से 31 अगस्त तक इन 5 राशियों को अचानक होगा प्रॉफिट, सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र, मंगल गोचर से बदलेगा समय

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rashifal August Horoscope, 1-31 August Lucky Zodiacs: ग्रहों की चाल से अगस्त का महीना खास रहने वाला है। अगस्त के महीने में सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और बुध की चाल से कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है। 

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अगस्त का राशिफल

Rashifal August Horoscope, August Lucky Zodiacs: आज से अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। अगस्त के महीने में सूर्य, मंगल, शुक्र, गुरु और बुध की चाल अपना कमाल दिखाने वाली है। कल के दिन सूर्य और राहु का नक्षत्र गोचर होगा। वहीं, मंगल मिथुन राशि में एंटर करेंगे। 5 अगस्त के दिन कर्क राशि में बुध एंटर कर सूर्य और गुरु के साथ युति करेंगे। इसके बाद सूर्य और बुध की युति सिंह राशि में होंगे। शुक्र कन्या राशि में रहेंगे। शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में रहेंगे। इस महीने हंस, बुधादित्य राजयोग बना रहेगा। ग्रहों की चाल से अगस्त का महीना खास रहने वाला है। अगस्त के महीने में सूर्य, मंगल, शुक्र, गुरु और बुध की चाल से कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है। इसलिए आइए जानते हैं अगस्त में ग्रहों की चाल से किन राशि वालों की किस्मत चमक सकती है-

आज से 31 अगस्त तक इन राशियों को अचानक होगा प्रॉफिट, सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र, मंगल गोचर से बदलेगा समय

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, अगस्त का महीना ग्रहों की चाल अनुसार लगभग 5 राशियों के लिए खास माना जा रहा है।

वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का महीना शुभ रहेगा?

हां, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का महीना लाभदायक साबित हो सकता है। घर में चल रही दिक्कतें सॉल्व होने लगेंगी। सेहत और फिटनेस पर आपका पूरा फोकस रहेगा। अच्छा महसूस करेंगे। धन से संबंधित दिक्कतें सुलझ सकती हैं।

कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना शुभ रहेगा?

हां, कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना पॉजिटिव साबित हो सकता है। कोई बड़ी खुशखबरी सुना सकता है। काफी कॉन्फिडेंट महसूस करने वाले हैं इन दिनों में।

मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना शुभ रहेगा?

हां, मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना फायदेमंद साबित हो सकता है। करियर में अपनी एनर्जी और मेहनत दोनों ही अपना जलवा बिखेरेंगे। लव लाइफ पटरी पर आ जाएगी। लीडरशिप क्वालिटी में वृद्धि होगी। बिजनेस में प्रॉफिट मिल सकता है।

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सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का महीना शुभ रहेगा?

हां, सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का महीना शानदार साबित हो सकता है। मान-सम्मान और अधिक मजबूत होता नजर आएगा। अपनी सूझ-बूझ से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की सिचूऐशन में रहेंगे।

तुला राशि वालों के लिए अगस्त का महीना शुभ रहेगा?

हां, तुला राशि वालों के लिए अगस्त का महीना शुभ साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में लगेगा। संतान का फुल सपोर्ट मिलेगा। धर्म, कर्म में आपका मन लगेगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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