नए साल में 2026 रहेगा सूर्य देव का राज, ये राशियां रहेगी साल की सबसे भाग्यशाली राशियां

नए साल यानी 2026 की शुरुआत हो चुकी है। ज्योतिष गणना के मुताबिक यह साल सूर्य देवता का है। अंक ज्योतिष के अनुसार, 2026 का योग 10 (2+0+2+6= 10) होता है। अंक ज्योतिष में 10 अंक का मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 सूर्य का अंक माना जाता है। ऐसे में इस साल सूर्य का प्रभाव कई राशियों पर रहेगा। इसके साथ ही इस साल की शुरुआत में कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। यही वजह है कि इस साल कई राशियों की किस्मत चमकेगी। आज हम आपको सभी 12 राशियों की वार्षिक राशिफल बताने जा रहे है।

मेष वार्षिक राशिफल 2026

2026 मेष राशि के जातकों के लिए कई बदलाव लेकर आएगा। साल के शुरुआत में मन अशांत हो सकता है। इस साल यात्रा से लाभ के अवसर मिलेंगे। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी या शैक्षिक कार्यों के लिए विदेश जाने के अवसर भी मिल सकते हैं। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर भी मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। साल के अंतिम में वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। अंत माह में सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन वार्षिक राशिफल 2026

मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 नए बदलाव और अवसर लेकर आएगा। यह साल आपके जीवन में सकारात्मक उन्नति और नई चुनौतियां दोनों लेकर आएगा। ग्रहों की स्थिति आपके निर्णय और कार्यशैली में संतुलन बनाए रखने में सहायक रहेगी। कुटुंब में मान-सम्मान मिलेगा। पिता से कारोबार के लिए धन मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार के लिए भागदौड़ बढ़ेगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे।

कर्क वार्षिक राशिफल 2026

सूर्य इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ दिला सकते है। साल के शुरुआत में आत्मविश्वास तो बहुत रहेगा, परंतु मन अशांत रहेगा। नौकरी में बदलाव हो सकता है। कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन के साथ किसी दूसरे स्थान पर जाना हो सकता है। पठन-पाठन व बौद्धिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी।

सिंह वार्षिक राशिफल 2026

सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। ऐसे में पूरे साल इस राशि वालों पर सूर्य देव मेहरबान रहेंगे। साल के शुरुआत में आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। कार्यक्षेत्र में परिश्रम भी अधिक रहेगा। बौद्धिक कार्यों से मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार का विस्तार होगा। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। परिवार की किसी बुजुर्ग महिला से धन मिल सकता है।कारोबार में भागदौड़ बढ़ सकती है। सेहत का ध्यान रखें। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी।

तुला वार्षिक राशिफल 2026

तुला राशि वालों के लिए 2026 मनोबल में और मानसिक शक्ति में सकारात्मक रहेगी। व्यक्तित्व में निखार आएगा। स्वास्थ्य में मजबूती आएगी। विचारों में उन्नति उन्नति आएगी। धनागम और धन संग्रह के दृष्टिकोण से भी वर्ष 2026 सकारात्मक वर्ष के रूप में साबित होगा। सूर्य के प्रभाव से आर्थिक उन्नति होगी। खर्च से अधिक कमाई होगी।

मकर वार्षिक राशिफल 2026

वर्ष 2026 मकर राशि के जातकों के लिए मिला-जुला लेकिन प्रगति देने वाला रहेगा। संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। वाहन सुख में भी वृद्धि हो सकती है। किसी कारोबारी मित्र का आना भी हो सकता है। मित्र के सहयोग से कारोबार में सुधार होगा। लाभ में वृद्धि होगी। 02 जून के बाद शैक्षिक कार्यों में सुधार होगा। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। 20 जून के बाद दांपत्य सुख में वृद्धि हो सकती है। आय के साधन भी बन सकते हैं। अगस्त में नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। शिक्षा में उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन उच्च शिक्षा, रिसर्च और रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है।