जनवरी 2026 में शनि की राशि में 3 ग्रह मचाएंगे हलचल, जानें किन राशियों को लाभ

संक्षेप: Rashifal 2026 Shani ki rashi makar : नया साल कई ग्रह गोचर लेकर आ रहा है। शनि मकर राशि के स्वामी हैं। सबसे पहले जनवरी में शनि की राशि मकर में एक साथ तीन ग्रह गोचर करेंगे, इसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर होगा। यहां जानें

नया साल कई ग्रह गोचर लेकर आ रहा है। शनि मकर राशि के स्वामी हैं। सबसे पहले जनवरी में शनि की राशि मकर में एक साथ तीन ग्रह गोचर करेंगे, इसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर होगा। आपको बता दें कि सूर्य जो अभी वृश्चिक राशि में आएंगे, वो नए साल 2026 में जनवरी में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। इसके अलावा बुध भी मकर राशि में गोचर करेंगे और शुक्र भी मकर राशि में गोचर करेंगे। 13 जनवरी 2026 को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 6 फरवरी 2026 तक वहीं रहेंगे. इसके बाद 17 जनवरी 2026 को बुध भी मकर राशि में आएंगे। इस प्रकार शनि की इस राशि में तीन ग्रह होंगे, जिसके कारण असर विभिन्न राशियों पर हलचल रहेगी। यहां हम बता रहे हैं, उन राशियों के बारे में जिन्हें इस योग के कारण लाभ होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आइए जानें किन राशियों पर होगा शुभ प्रभाव और मिलेगा लाभ



मकर राशि में तीन ग्रहों की हलचल से धनु राशि को लाभ होगा, हालांकि बहुत अधिक अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन करियर में इतने समय से आप लो फील कर रहे थे, तो आपके लिए अच्छे परिणाम आएंगे, बिजनेस में भी प्रॉफिट होगा, पहले के नुकसान पूरे होंगे। मीन राशि वालों के लिए भी अच्छे नतीजे सामने आएंगे। इस दौरान आपको इनकम बढ़ने के साथ एग्जाम में भी सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों की सेविंग्स बढ़ेंगी और पुराना बकाया भी मिल सकता है। आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके लिए समय उत्तम हैं। इस दौरान संतान और पिता की तरफ से भी आपको अच्छी खबर मिलेगी। रिश्ते भी आपके थोड़े सुधरेंगे। मेष राशि वालों को भी इस योग से लाभ होगा। रिश्तों में थोड़ा बदलाव आएगा, लेकिन धन की स्थिति में पहले से मामूली सुधार होगा। आपके धन की स्थिति बदलेगी, कुल मिलाकर आपके लिए समय अच्छा है।