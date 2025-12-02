Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Rashifal 2026 Shani ki rashi makar mein surya budh and shukra in new year which zodiac get benefit
जनवरी 2026 में शनि की राशि में 3 ग्रह मचाएंगे हलचल, जानें किन राशियों को लाभ

जनवरी 2026 में शनि की राशि में 3 ग्रह मचाएंगे हलचल, जानें किन राशियों को लाभ

संक्षेप:

Rashifal 2026 Shani ki rashi makar :  नया साल कई ग्रह गोचर लेकर आ रहा है। शनि मकर राशि के स्वामी हैं। सबसे पहले जनवरी में शनि की राशि मकर में एक साथ तीन ग्रह गोचर करेंगे, इसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर होगा। यहां जानें

Tue, 2 Dec 2025 12:24 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नया साल कई ग्रह गोचर लेकर आ रहा है। शनि मकर राशि के स्वामी हैं। सबसे पहले जनवरी में शनि की राशि मकर में एक साथ तीन ग्रह गोचर करेंगे, इसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर होगा। आपको बता दें कि सूर्य जो अभी वृश्चिक राशि में आएंगे, वो नए साल 2026 में जनवरी में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। इसके अलावा बुध भी मकर राशि में गोचर करेंगे और शुक्र भी मकर राशि में गोचर करेंगे। 13 जनवरी 2026 को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 6 फरवरी 2026 तक वहीं रहेंगे. इसके बाद 17 जनवरी 2026 को बुध भी मकर राशि में आएंगे। इस प्रकार शनि की इस राशि में तीन ग्रह होंगे, जिसके कारण असर विभिन्न राशियों पर हलचल रहेगी। यहां हम बता रहे हैं, उन राशियों के बारे में जिन्हें इस योग के कारण लाभ होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:नए साल में मार्गी शनि का मेष राशि वालों पर क्या होगा असर, पढ़ें मेष राशिफल 2026

आइए जानें किन राशियों पर होगा शुभ प्रभाव और मिलेगा लाभ

मकर राशि में तीन ग्रहों की हलचल से धनु राशि को लाभ होगा, हालांकि बहुत अधिक अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन करियर में इतने समय से आप लो फील कर रहे थे, तो आपके लिए अच्छे परिणाम आएंगे, बिजनेस में भी प्रॉफिट होगा, पहले के नुकसान पूरे होंगे। मीन राशि वालों के लिए भी अच्छे नतीजे सामने आएंगे। इस दौरान आपको इनकम बढ़ने के साथ एग्जाम में भी सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों की सेविंग्स बढ़ेंगी और पुराना बकाया भी मिल सकता है। आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके लिए समय उत्तम हैं। इस दौरान संतान और पिता की तरफ से भी आपको अच्छी खबर मिलेगी। रिश्ते भी आपके थोड़े सुधरेंगे। मेष राशि वालों को भी इस योग से लाभ होगा। रिश्तों में थोड़ा बदलाव आएगा, लेकिन धन की स्थिति में पहले से मामूली सुधार होगा। आपके धन की स्थिति बदलेगी, कुल मिलाकर आपके लिए समय अच्छा है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Horoscope Makar rashifal Rashifal 2026 अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने