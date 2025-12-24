Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़rashifal 2026 mithun rashifal Gemini yearly horoscope 2026 prediction career love business health hindi
Mithun Rashifal 2026: गुरु, राहु-केतु की रहेगी नजर, मिथुन राशि में साल 2026 लाएगा बेहतर और सकारात्मक बदलाव

Mithun Rashifal 2026: गुरु, राहु-केतु की रहेगी नजर, मिथुन राशि में साल 2026 लाएगा बेहतर और सकारात्मक बदलाव

संक्षेप:

rashifal 2026 mithun rashifal :मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2025 पारिवारिक दृष्टिकोण से नकारात्मक प्रभाव वाला था। स्वास्थ्य की दृष्टि से तनाव वाला था। मनोबल में कमी बनी रही । 

Dec 24, 2025 10:34 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विदपंंडित दिवाकर त्रिपाठी
share Share
Follow Us on

मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2025 पारिवारिक दृष्टिकोण से नकारात्मक प्रभाव वाला था। स्वास्थ्य की दृष्टि से तनाव वाला था। मनोबल में कमी बनी रही । विचारों में नकारात्मकता बनी रही। सीने की तकलीफ हृदय रोग घबराहट इत्यादि के कारण तनाव बना रहा। हालांकि पराक्रम एवं संतान पक्ष में मजबूती रही। वहीं पर 2026 के आरंभ में ग्रहों की स्थिति के आधार पर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति राशि पर ही गोचर कर रहे हैं एवं सप्तम भाव में सूर्य बुध मंगल शुक्र का चतुर्ग्रही योग बन रहा है साथ ही साथ सूर्य, बुध, मंगल तथा शुक्र पर शनि की दृष्टि के साथ साथ केतु की दृष्टि भी है। परिणाम स्वरुप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से काफी सुधार देखने को मिलेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हेल्थ कैसी रहेगी मिथुन राशि की 2026 में

मनोबल में सकारात्मक बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा परंतु चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बनती दिखाई देगी। मानसिक चिंता में वृद्धि हो सकती है। सीने की तकलीफ, हृदय से संबंधित कष्ट, सांस की तकलीफ अथवा एलर्जी की समस्या के कारण तनाव हो सकता है। स्किन एलर्जी और अथवा डस्ट एलर्जी के कारण तनाव बढ़ सकता है । अचानक मनोबल में अवरोध देखने को मिल सकता है। झल्लाहट में वृद्धि हो सकती है। फिर भी बौद्धिक क्षमता के आधार पर वर्ष 2026 बेहतर एवं सकारात्मक परिवर्तन लेकर की आने वाला है।

आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी मिथुन राशि की 2026 में

धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। विदेशी धन की प्राप्ति की संभावना बनेगी। बड़ी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। जैसे वकालत के क्षेत्र से, राजनीति के क्षेत्र से, मीडिया के क्षेत्र से, शिक्षा क्षेत्र से जुड़कर कार्य करने वाले लोगों के लिए वर्ष 2026 सकारात्मक एवं शुभ परिणाम लेकर आने वाला होगा। यद्यपि कि इस वर्ष खर्च की स्थिति भी बनेगी। दूर की यात्राओं पर खर्च। धार्मिक कार्यों पर खर्च । भोग विलासिता पर खर्च । पारिवारिक कार्यों पर खर्च। परिवार में मांगलिक कार्यों पर खर्च की स्थिति बनेगी।

ये भी पढ़ें:अचानक मिलेगा लाभ, खरीदेंगे घर और वाहन, जानें कैसा रहेगा मेष राशि वालों का 2026?
ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 2026: शनि और गुरु का रहेगा असर, जानें कैसा रहेगा तुला वालों का साल?
ये भी पढ़ें:Vrishabh Rashifal 2026: अचानक धन लाभ, ऑफिस में साल 2026 में विवादों से बचें

करियर की स्थिति कैसी रहेगी मिथुन राशि की 2026 में

पुरुषार्थ एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में प्रगति देखने को मिलेगा। बौद्धिक क्षमता के आधार पर एवं शारीरिक शक्ति के आधार पर समाज में अपने प्रतिष्ठा को कायम कर पाएंगे। कार्य क्षमता के आधार पर नौकरी तथा व्यवसाय में अच्छा परिवर्तन कर सकेंगे। किसी भी कार्य के लिए अधिक परिश्रम कर पाने की क्षमता विकसित होगी। सरकारी तंत्र से जुड़कर लाभ कमा सकते हैं। कला क्षेत्र से जुड़कर कार्य करने वालों लोगों के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। साझेदारी के कार्यों से लाभ हो सकता है परंतु विचार पूर्वक ही साझेदारी करें। व्यवसाय में विस्तार एवं उन्नति की संभावना अच्छी रहेगी। प्राइवेट अथवा सरकारी क्षेत्र में कार्य या नौकरी कर रहे लोगों के लिए पदोन्नति एवं नई जिम्मेदारी प्राप्त होगी। डिग्री अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा। सरकारी लाभ पर डिग्री ले सकते हैं। छात्रवृत्ति के माध्यम से सरकारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

गृह, वाहन एवं सुख के संसाधनों में वृद्धि एवं खर्च होगा। घरेलू कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। आस पड़ोस से विवाद हो सकता है। पटीदारी के विवाद में मुकदमे की संभावना बन सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो सकता है। अचानक नींद में कमी आ सकती है। यद्यपि कि सुख के सारे संसाधन उपलब्ध होंगे फिर भी सुख की कमी इस वर्ष महसूस होगी। वाहन आदि चलाते समय विशेष रूप से सावधानी बरतना होगा। घर से दूर जाकर कार्य करने की स्थिति बन सकती है। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव अथवा विवाद हो सकता है।

लवलाइफ कैसी रहेगी साल 2026 में
संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा । संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। बौद्धिक क्षमता से एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। कलात्मकता में एवं कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जीवनसाथी का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा । प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक होगा । अन्यथा क्रोध के कारण दांपत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दैनिक आय एवं रोजगार में वृद्धि या नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

बेहतर परिणाम के लिए राहु एवं शनि की समय-समय पर उपासना करते रहें। सूर्य को नियमित जल देते रहें। पन्ना रत्न धारण करना बेहद ही शुभकारक रहेगा। हनुमान जी की आराधना क्रोध में कमी करेगा।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Gemini Horoscope horoscope 2026 Rashifal 2026
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने