आने वाले 2 माह इन राशियों के लिए शुभ, 2025 का अंत रहेगा सुखद

संक्षेप: Rashi Parivartan Horoscope October November 2025 : ज्योतिषशास्त्र में 9 ग्रहों का वर्णन है। ये 9 ग्रह समय-समय पर राशि परिवर्तन करते रहते हैं। इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। आने वाले 2 माह में भी कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा।

Fri, 24 Oct 2025 06:36 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ज्योतिषशास्त्र में 9 ग्रहों का वर्णन है। ये 9 ग्रह समय-समय पर राशि परिवर्तन करते रहते हैं। इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। आने वाले 2 माह में भी कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इन ग्रहों के राशि परिवर्तन करने से कुछ राशि वालों को बेहद ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। इन राशि वालों के लिए 2025 का अंत सुखद होगा। आइए जानते हैं, आने वाले 2 माह किन राशि वालों के लिए शुभ रहने वाले हैं-

मेष राशि: इस अवधि में मेष राशि के जातकों को सुखद पलों का अनुभव होगा। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और जीवन में छोटी-छोटी खुशियां मनाने का मौका भी बनेगा। पुराने अटके काम पूरे होंगे और मनोबल बढ़ेगा। मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे हर क्षेत्र में सफलता के नए रास्ते खुलेंगे।

सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों को इस समय धन लाभ का विशेष अवसर मिलेगा। नौकरी, व्यापार या निवेश में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अचानक आय के स्रोत खुल सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार और मित्रों के सहयोग से जीवन सुखमय रहेगा। इस समय खर्चों पर भी ध्यान रखना जरूरी है, ताकि लाभ का पूरा फायदा उठाया जा सके।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्य इस अवधि में चमकेगा। करियर और व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे, और पुरानी मेहनत का फल प्राप्त होगा। समाज और मित्रों के बीच मान-सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति भी बेहतर रहेगी, जिससे जीवन में संतुलन और सफलता दोनों मिलेंगे।

धनु राशि: धनु राशि के जातकों को कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। नए प्रोजेक्ट्स, पढ़ाई या करियर से जुड़े कामों में सफलता हासिल होगी। साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे बड़े निर्णय लेने में आसानी होगी। परिवार और सामाजिक जीवन में भी सुख और सहयोग मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
