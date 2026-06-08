जून में दिखेगी ग्रहों की परेड, एक साथ नजर आएंगे शुक्र, गुरु और बुध; जानें कब देखें यह खास नजारा
जून में आसमान देखने वालों को एक खास नजारा देखने को मिल सकता है। इस महीने शुक्र, गुरु और बुध ग्रह एक ही दिशा में नजर आएंगे। माना जा रहा है कि 11 जून से 15 जून के बीच इन्हें सबसे अच्छी तरह देखा जा सकेगा। अगर मौसम साफ रहा तो सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में ये तीनों ग्रह दिखाई दे सकते हैं।
जून के महीने शुक्र, गुरु और बुध ग्रह एक-दूसरे के करीब दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि 11 जून से 15 जून के बीच यह नजारा सबसे साफ देखा जा सकता है। मौसम साफ रहा तो लोग सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में इन ग्रहों को देख सकेंगे। खास बात यह है कि इन्हें देखने के लिए किसी खास मशीन या दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सूर्यास्त के बाद दिखेंगे ग्रह
जानकारों के मुताबिक, सूर्यास्त के करीब आधे घंटे बाद आसमान में ग्रहों को देखना आसान रहेगा। इस दौरान शुक्र सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा। गुरु उसके पास नजर आएगा। बुध भी उसी तरफ देखा जा सकेगा।
शाम के समय पश्चिम दिशा में नजर डालने पर तीनों ग्रह दिखाई दे सकते हैं। हालांकि यह काफी हद तक मौसम पर भी निर्भर करेगा। अगर बादल हुए तो देखने में परेशानी हो सकती है।
नंगी आंखों से भी देख सकेंगे
इस खगोलीय नजारे को देखने के लिए किसी महंगे उपकरण की जरूरत नहीं है। खुले आसमान और साफ मौसम में लोग इसे आसानी से देख सकते हैं।
जिन लोगों को फोटोग्राफी का शौक है, वे मोबाइल फोन से तस्वीरें लेने की कोशिश कर सकते हैं। दूरबीन का इस्तेमाल करने पर ग्रह और साफ दिखाई देंगे।
क्या है प्लैनेट परेड?
जब पृथ्वी से देखने पर कई ग्रह आसमान के एक ही हिस्से में दिखाई देते हैं तो उसे प्लैनेट परेड कहा जाता है। यह सिर्फ देखने का एक दृश्य होता है।
असल में ग्रह एक-दूसरे के पास नहीं आते। वे अपनी-अपनी कक्षा में ही घूम रहे होते हैं। पृथ्वी से देखने पर उनकी स्थिति ऐसी लगती है कि वे एक साथ दिखाई दे रहे हैं।
कहां से ज्यादा साफ दिखेगा नजारा?
अगर आप यह नजारा देखना चाहते हैं तो ऐसी जगह चुनें जहां रोशनी कम हो। शहरों में ज्यादा लाइट होने की वजह से आसमान कई बार साफ नहीं दिखता।
खुले मैदान, गांव या शहर से थोड़ी दूर की जगह से ग्रहों को देखना आसान हो सकता है। सामने ऊंची इमारत या बड़े पेड़ नहीं होने चाहिए।
खगोलशास्त्रियों के लिए अच्छा मौका
ऐसे नजारे हर रोज नहीं बनते। यही वजह है कि खगोलशास्त्री इसका इंतजार करते हैं। जून के दूसरे हफ्ते में अगर मौसम साफ रहा तो लोग एक साथ शुक्र, गुरु और बुध ग्रह को देख सकेंगे।
शाम के समय कुछ मिनट आसमान की तरफ देखने वाले लोगों के लिए यह नजारा खास हो सकता है। यह उन खगोलीय घटनाओं में से एक है, जिसे आम लोग भी बिना किसी तैयारी के आसानी से देख सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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