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शनि मुद्रिका क्‍या होती है, हर किसी के हाथ में नहीं होती है ये लाइन, क्या है इसका मतलब?

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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extremely lucky and unlucky signs : क्या है शनि मुद्रिका और इसके होने और ना होने से क्या लाभ मिलता है या क्या नुकसान होते हैं। जानें इसके बारे में 

weak shani parvat remedies
हस्तरेखा में चपटे शनि पर्वत का मतलब और नुकसान उपाय

Rare signs in palmistry : कभी -कभी कुछ लोगों के हाथों में कुछ अलग सी भी रेखाएं होती हैं, ये सभी लोगों के हाथ नहीं होती हैं। लेकिन जिसके हाथ में होती हैं, उसके लिए किस्मत का क्या असर होता है और कैसे उसको इन रेखाओं के कारण जीवन में भोगना पड़ता है। इनमें से एक रेखा है शनि मुद्रिका। यह रेखा कहां है और क्या इसका असर होता है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। देखें कि क्या आपके हाथ में भी यह रेखा है। अगर हां तो यहां आप इसके बारे में जान सकते हैं।

क्या आप अपने हाथ में शनि मुद्रिका देखना चाहते हैं तो ऐसे देखें

शनि मुद्रिका आपके हाथ में तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह रेखा यहां से शुरू होती है और गोलाई लेते हुए शनि के एरिया को घेरते हुए मध्यमा और अनामिका उंगली के बीच समाप्त होती है। हस्तरेखा के अनुसार कहा जाता है कि जिन लोगों के हाथ में यह रेखा होती है, वो लोग किसी एक काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। एक काम शुरू करके अधूरा छोड़ देते हैं और दूसरा काम शुरू कर देते हैं।शनि मुद्रिका की रेखाओं को बाधक रेखा कहा जाता है। शनिःक्षेत्र के जो अच्छे गुण है, यह रेखा उनको कम कर देती है। यह रेखा सब हाथों मे नहीं होती। किसी-किसी व्यक्ति के हाथ में होती है। कभी-कभी यह रेखा सम्पूर्ण नही होती । दो टूटे रेखा-खडो से मुद्रिका का-सा आकार दिखाई देता है ।

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शनि मुद्रिका का क्या होता है असर?

शनि-मुद्रिका से निराशा, धैर्य की कमी आदि अवगुणो का फल विशेष होगा। भाग्य-रेखा खड़ित हो और शनिमुद्रिका दिखती है तो जीवन की असफलता का कारण इसे माना जा सकता है। ऐसे में एक काम को लगकर नहीं करना या बीच में छोड़कर भाग जाना ही दोष होता है।

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सूर्य-रेखा दोषयुक्त या खडित हो तो शनि-मुद्रिका वही रिजल्ट देती है जो ऊपर बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि लोग जिनके हाथ में यह होती है वो बड़ी-बड़ी प्लानिंग करते हैं और लेकिन उनके दिमाग में और दिल में एक साथ काम करने की आदत नहीं होती है। अगर ये कोई काम शुरू भी कर दें तो वह भी बीच में रुक जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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