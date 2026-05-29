Blue Moon 2026: 31 मई को दिखेगा दुर्लभ ब्लू मून, जानें क्या है इसका मतलब और क्यों हो रही है चर्चा
मई का आखिरी दिन आसमान में एक खास नजारा लेकर आएगा। 31 मई 2026 को ब्लू मून दिखाई देगा। इस खगोलीय घटना को लेकर दुनियाभर में चर्चा हो रही है। कई लोग इसे दुर्लभ मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे आध्यात्मिक रूप से भी खास बताते हैं।
मई का आखिरी दिन आसमान में एक खास नजारा लेकर आएगा। 31 मई 2026 को ब्लू मून दिखाई देगा। इस खगोलीय घटना को लेकर दुनियाभर में चर्चा हो रही है। कई लोग इसे दुर्लभ मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे आध्यात्मिक रूप से भी खास बताते हैं। हालांकि, ब्लू मून का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि चांद नीले रंग का दिखाई देगा।
क्या होता है ब्लू मून?
ब्लू मून एक खगोलीय घटना है। आमतौर पर इसका संबंध अतिरिक्त पूर्णिमा से माना जाता है। यही वजह है कि यह रोज-रोज देखने को नहीं मिलता। कई सालों के अंतराल पर ब्लू मून देखने का मौका मिलता है। इसकी दुर्लभता ही इसे खास बनाती है।
ब्लू मून के दौरान चांद सामान्य पूर्णिमा की तरह ही चमकदार नजर आता है। नाम में “ब्लू” शब्द होने के बावजूद इसका रंग नीला नहीं होता। यह सिर्फ एक खगोलीय नाम है।
आध्यात्मिक मान्यताओं में क्यों है खास?
दुनिया की कई परंपराओं में ब्लू मून को खास माना जाता है। कुछ लोग इसे नई शुरुआत का प्रतीक मानते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह आत्मचिंतन और पुराने नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़ने का अच्छा समय होता है।
कई लोग इस दिन ध्यान लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं या अपने भविष्य के लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं। हालांकि ये सभी बातें व्यक्तिगत आस्था से जुड़ी हैं। विज्ञान इन मान्यताओं की पुष्टि नहीं करता।
क्या इस दिन कुछ अलग दिखाई देगा?
खगोल विज्ञान के अनुसार, ब्लू मून के दिन चांद सामान्य पूर्णिमा जैसा ही दिखाई देगा। अगर मौसम साफ रहा तो लोग रात में इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे। चांद की चमक इस दौरान काफी आकर्षक लगती है, इसलिए कई लोग इसकी तस्वीरें भी खींचते हैं।
आकाश देखने के शौकीनों के लिए यह एक अच्छा मौका माना जा रहा है। किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं होगी। खुली जगह से इसे आसानी से देखा जा सकेगा।
वैज्ञानिक क्या कहते हैं?
वैज्ञानिकों के अनुसार, ब्लू मून एक खगोलीय घटना है और इसका इंसानों के जीवन पर कोई सिद्ध प्रभाव नहीं है। यह चंद्रमा की स्थिति और कैलेंडर की गणना से जुड़ा एक नाम है। फिर भी इसकी दुर्लभता लोगों की दिलचस्पी बढ़ा देती है।
क्यों चर्चा में है यह घटना?
ब्लू मून अक्सर इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि यह बार-बार नहीं आता। जब भी यह दिखाई देता है, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें और जानकारी तेजी से वायरल होती हैं।
31 मई 2026 को होने वाला ब्लू मून भी इसी वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है। अगर मौसम साफ रहा तो लोग इस खूबसूरत खगोलीय घटना को अपनी आंखों से देख सकेंगे। यह रात आसमान को देखने वालों के लिए खास रहने वाली है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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