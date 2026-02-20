रंगभरी एकादशी 27 को, जाने खाटूश्याम को श्रीकृष्ण ने क्यों कहा -जब तक पृथ्वी, चन्द्रमा, सूर्य रहेंगे, तब तक पूजनीय रहोगे
रंगभरी एकादशी ,फाल्गुन शुक्ल एकादशी को खाटू श्याम जी के भक्त खास तौर पर सीकर जाते हैं।इस दिन से होली का आगमन होता है। इस साल एकादशी 7 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन खाटू धाम में बाबा श्याम का भव्य श्रंगार, फूल-गुलाल से होली और शाम को भव्य कीर्तन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु 'श्याम रंग' में रंगे नजर आते हैं। एकादशी के दिन बाबा श्याम को पहली बार रंग-गुलाल अर्पित कर फाग उत्सव की शुरुआत की जाती है।
पाण्डवों के वनवास के बाद कुरुक्षेत्र में सभी युद्ध के लिए आए। इस युद्ध से पहले भगवान श्वीकृष्ण से युधिष्ठिरका कहते हैं कि कौन वीर कितने समय में सेना सहित पाण्डवों का वध कर सकता है? यही प्रश्न पक्ष के वीर योद्धाओं के सामने रखा कि कौन कितने समय में सेना सहित कौरवों को मार सकता है? सभी ने अपनी-अपनी राय दी, लेकिन घटोत्कच के पुत्र ने हंसते हुए कहा-महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है, वह मुझे नहीं सही जाती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरों पर महान् आक्षेप हो रहा है। घटोत्कच के पुत्र ने कहा कि आप लोग मेरे भयंकर धनुष को देखें, इन दोनों को भगवती सिद्धाम्बिका के दिए हुए इस खड्ग को भी देखें। ऐसी चीजों के कारण ही मैं जीतने की बात कहता हूं। बर्बरीक का यह वचन सुनकर सब अंचभा करने लगे। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि घटोत्कचके इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषयमें बड़ी अद्भुत बातें सुनी जाती हैं। पूर्वकालमें इसने पाताल में जाकर नौ करोड़ पलाशी नामक दैत्यों को क्षणभर में मौतके घाट उतार दिया था।
इसके बाद श्रीकृष्णने घटोत्कच के पुत्र से कहा कि भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को, जिस पर विजय पाना महादेवजी के लिये भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन-सा उपाय है? इस पर उसने अपना शरीर तथा अतुलित बल से सम्पन्न आभूषणों से विभूषित बर्बरीक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण छोड़ा, उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा, वह दोनों सेनाओं में सैनिकों के मर्मस्थलोंपर गिरा । केवल 5 पाण्डव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीरसे उसका स्पर्श नहीं हुआ। आपलोगोंने देखा, इस तरह मैंने मरनेवाले वीरों के मर्मस्थान को देखा और अब उन्हीं मर्मस्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण मारूंगा। आप सब लोगोंको अपने-अपने धर्मकी सौगन्ध है, कदापि शस्त्र ग्रहण न करें। मैं दो ही घड़ी में इन सब शत्रुओंको तीखे बाणों से मार गिराऊंगा।
यह सुनकर युधिष्ठिर आदिके चित्तमें बड़ा विस्मय हुआ। वे सब लोग बर्बरीक को साधुवाद देने लगे, जिससे महान् कोलाहल छा गया। बर्बरीक ने ज्यों ही उपर्युक्त बात कही त्यों ही श्रीकृष्णने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी समय सिद्धाम्बिका आदि चौदह देवियां वहां आ पहुंचीं। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में सूर्यवर्चा ही घटोत्कचका पुत्र था, जिसे भगवान ने वर दिया था । इसके बाद राजाओं से ऐसा कहकर भगवान् श्रीकृष्ण फिर चण्डिका से बोले--देवि! यह भक्त का मस्तक है। इसे अमृतसे सींचो और राहुके सिर की भांति अजर-अमर बना दो। दे वीने वैसा ही किया। जीवित होनेपर उस मस्तक ने भगवान् श्रीकृष्णको इसके बाद बर्बरीक ने भगवान श्रीकृष्ण से कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूं। इसके लिए मुझे अनुमति मिले।'तब भगवान् श्रीकुष्णने मेघ के समान गम्भीर वाणी में कहा जबतक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चन्द्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय होओगे। अब तुम इस पर्वतशिखरपर चढ़कर वहां रहो। वहीं से होनेवाले युद्ध को देखना। भगवान् वासुदेवके ऐसा कहनेपर समस्त देवियाँ आकाश में जाकर अन्तर्धान हो गईं। बर्बरीक का मस्तक पर्वत के शिखरपर स्थित हो गया। उसका शरीर जमीनपर था, उसका यथाविधि संस्कार कर दिया गया। मस्तकका कोई संस्कार नहीं हुआ। तत्पश्चात् कौरव और पाण्डवोंकी सेनामें भयानक संग्राम छिड़ गया जो लगातार अठारह दिनोंतक चला ।
स्कंदपुराण से ली गई
